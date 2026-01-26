La gastronomía local brilla en Madrid Fusión: "En A Coruña, el mar no es paisaje, es carácter"

La provincia y la ciudad de A Coruña han desembarcado con fuerza en la jornada inaugural de Madrid Fusión, consolidando su posición como referentes del turismo gastronómico internacional. Bajo los lemas Saborea A Coruña y A paisaxe que sabe, el Consorcio de Turismo y la Diputación de A Coruña han unido esfuerzos para mostrar en Ifema la excelencia de una despensa marcada por el carácter atlántico, la sostenibilidad y el talento de sus profesionales.

La delegación coruñesa, que incluye a más de una veintena de productores locales, ha presentado una agenda repleta de showcookings y talleres. El chef Daniel Cárdaba, del restaurante A Mundiña, ha liderado la propuesta de la ciudad con platos icónicos como el famoso bocadillo de cigalas del restaurante y elaboraciones que exploran el uso de algas y los productos de proximidad. «En A Coruña, el mar no es paisaje, es carácter», afirmó Cárdaba, subrayando que el lujo reside en la sencillez y el respeto absoluto al producto.

Por su parte, la Diputación de A Coruña organizó una jornada de gran afluencia en el pabellón 14. El vicepresidente Xosé Regueira destacó la importancia de este evento para destacar toda la cadena de valor en la provincia. Entre las actividades más concurridas destacaron la degustación de la Fabada Galaica de La Despensa D’Lujo y la ventresca de bonito con mantequilla de Galmesán, un ejemplo de economía circular y colaboración entre empresas locales de la zona.

La cocina en directo corrió a cargo de nombres como Fernando Estévez, del restaurante Arraigo y el equipo de O Camiño Fala, quienes reivindicaron la «cocina de abuela» con propuestas como los callos al estilo Carnés. La jornada también dio espacio a la cultura vitivinícola con una cata de la IXP Betanzos, dirigida por Alejandro Paadín, que profundizó en el concepto de terroir de las Mariñas Coruñesas.

Noticias relacionadas

Con esta importante presencia, que continuará hasta el miércoles, A Coruña reafirma la gastronomía como un motor estratégico de atracción turística