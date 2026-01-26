El Gobierno local de A Coruña aprueba sus cuentas de 2026 tras rechazar casi todas las alegaciones

El Gobierno local de A Coruña dará el visto bueno definitivo al Presupuesto de 2026 en el pleno extraordinario de este jueves tras rechazar casi todas las alegaciones presentadas. Después de la aprobación inicial del 30 de diciembre, con el apoyo del BNG, se abrió un periodo de alegaciones, pero solo unas pocas han sido estimadas parcialmente. Se trata de las propuestas de varios clubes, asociaciones y fundaciones que pedían incrementar sus subvenciones o bien obtener la asignación de la ayuda que recibía el HC Coruña, equipo de hockey que abandonó la competición, la OK Liga Iberdrola, por impagos a su plantilla.

La estimación es parcial porque algunos clubes, como el Marineda, también de hockey, solicitó ser beneficiario del total de la ayuda, de 20.000 euros. Ante las peticiones de otros clubes y fundaciones de incrementar la subvención recibida, el Ejecutivo municipal optó por redistribuir ese dinero. Así, el Marineda percibirá 10.000 euros, mientras que la aportación a la Asociación Poten100mos pasa de 8.000 a 10.000 euros. La Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS) recibirá 48.000 euros, 3.000 euros más de lo inicialmente acordado. La ayuda del Club Orzán Sociedad Deportiva sube de los 12.000 a los 15.000 euros, mientras que el convenio de La Hípica será de 10.000 euros en vez de 8.000.

El PP propuso bajar las previsiones de ingresos

El resto de alegaciones han sido rechazadas. Hay que tener en cuenta, no obstante, que solo se pueden establecer reclamaciones contra el presupuesto si incumple la ley, si omite el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local o bien si los ingresos están por debajo de los gastos presupuestados.

Entre esos supuesto encaja la alegación del PP, aunque la Administración local se opone a ella. Basándose en el informe del interventor, que alerta de riesgo de déficit y de falta de justificación de algunas previsiones, los populares consideran que deben ser eliminados varios ingresos previstos "por no estar justificado su cálculo". Así, propuso, entre otras cosas, recalcular el importe del ingreso de la tasa turística, eliminar los incrementos de las tasas de recogida de basura, tratamiento de residuos, entrada de vehículos, ocupación de terrenos de uso público, venta de envases. El PP también pidió eliminar las subidas en ingresos pos sanciones de tráfico o de canons de concesiones administrativas, entre otras. En resumen, bajar las previsiones de ingresos en un importe superior a 24 millones de euros.

El Gobierno local defiende que "los informes de los servicios avalan las previsiones consignadas en el Presupuesto, al igual que la evolución de los ingresos en los ejercicios precedentes, que superaron las estimaciones iniciales en varios casos". El PP también incluyó más actuaciones en los barrios.

Otras alegaciones que se quedaron por el camino pedían incluir una partida para contratar la redacción del proyecto de ascensor y plataforma elevada desde el centro de salud de O Castrillón y la escuela infantil Carricanta, mejoras de accesibilidad en O Peruleiro, actuaciones en Elviña o incrementos de convenios.