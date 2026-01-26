El hombre que disparó el sábado en A Coruña lo hizo por diferencias con un vecino

Las desavenencias con un vecino están detrás de los hechos ocurridos el sábado en A Coruña en la que un hombre efectuó disparos a otro edificio, en el barrio Agra del Orzán, según informa Europa Press, que alude a fuentes policiales. El hombre, que se encerró en su vivienda de la calle Vila de Cee durante unas cuatro horas hasta que agentes de la Policía Nacional consiguieron que depusiera su actitud, se encuentra investigado pero no detenido en relación a estos hechos, sobre los que se le tomó declaración, al igual que a otro persona implicada en la discusión.

Las diligencias sobre el caso se han remitido al juzgado correspondiente. Cuando los agentes se desplazaron a la zona no sabían que el arma no era de fuego real, aunque posteriormente se comprobó que era de aire comprimido.

Aunque el ruido emitido por los disparos hiciese saltar las alarmas en la zona, las primeras pesquisas indicaban ya que el arma utilizada no era de fuego. Estos hechos obligaron a los agentes a acordonar la zona y establecer un perímetro de seguridad en las calles del entorno.