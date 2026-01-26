Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Galicia de borrasca en borrasca: ahora 'Joseph'La "peineta a la grada" de MantillaLos profesores de Oliver Laxe en A CoruñaCincodeTres, la nueva cara de O Temple
instagramlinkedin

El hombre que disparó el sábado en A Coruña lo hizo por diferencias con un vecino

Operativo en la calle Vila de Cee por el hombre que se atrincheró el pasado sábado.

Operativo en la calle Vila de Cee por el hombre que se atrincheró el pasado sábado. / Carlos Pardellas

José Manuel Gutiérrez

Las desavenencias con un vecino están detrás de los hechos ocurridos el sábado en A Coruña en la que un hombre efectuó disparos a otro edificio, en el barrio Agra del Orzán, según informa Europa Press, que alude a fuentes policiales. El hombre, que se encerró en su vivienda de la calle Vila de Cee durante unas cuatro horas hasta que agentes de la Policía Nacional consiguieron que depusiera su actitud, se encuentra investigado pero no detenido en relación a estos hechos, sobre los que se le tomó declaración, al igual que a otro persona implicada en la discusión.

Las diligencias sobre el caso se han remitido al juzgado correspondiente. Cuando los agentes se desplazaron a la zona no sabían que el arma no era de fuego real, aunque posteriormente se comprobó que era de aire comprimido.

Noticias relacionadas y más

Aunque el ruido emitido por los disparos hiciese saltar las alarmas en la zona, las primeras pesquisas indicaban ya que el arma utilizada no era de fuego. Estos hechos obligaron a los agentes a acordonar la zona y establecer un perímetro de seguridad en las calles del entorno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
  2. Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
  3. Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños»
  4. La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
  5. Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
  6. El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
  7. El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
  8. Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo

Choque múltiple con cinco vehículos en Alfonso Molina: un herido y retenciones

Choque múltiple con cinco vehículos en Alfonso Molina: un herido y retenciones

La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero

La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero

El Nobel Wole Soyinka en A Coruña: «Intenté escribir en español en prisión porque mis torturadores no lo entendían»

El Nobel Wole Soyinka en A Coruña: «Intenté escribir en español en prisión porque mis torturadores no lo entendían»

Ni marisco ni vino: estos son los 5 sabores de A Coruña que sorprenden al mundo

Ni marisco ni vino: estos son los 5 sabores de A Coruña que sorprenden al mundo

El hombre que disparó el sábado en A Coruña lo hizo por diferencias con un vecino

El hombre que disparó el sábado en A Coruña lo hizo por diferencias con un vecino

El otro pleito de la Torre: demanda rechazada de una promotora contra quien le vendió el suelo

El otro pleito de la Torre: demanda rechazada de una promotora contra quien le vendió el suelo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 26 de enero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 26 de enero

Repsol se consolida en Langosteira, que acogió el 59% de su tráfico en 2025

Repsol se consolida en Langosteira, que acogió el 59% de su tráfico en 2025
Tracking Pixel Contents