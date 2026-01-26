¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 26 de enero
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Xurxo Souto presenta ‘A novela do Bravú’
19.00 horas | La asociación de vecinos de Oza organiza este encuentro con el coruñés, que presenta un libro que va más allá de la música. Lo ha publicado Xerais.
Fórum Metropolitano | Monelos ,1
Un premio Nobel en Poetas Di(n)versos
20.00 horas | Wole Soyinka, figura histórica de la literatura mundial, estará acompañado en este acto por la poeta gallega Lupe Gómez. Más información.
Ágora | Gramela, 17
