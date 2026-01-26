¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 27 de enero

Concierto de los californianos The Loons

21.30 horas | Formados en San Diego, California, a finales de 1995, el grupo The Loons llega a la sala coruñesa para deslumbrar con sus grandes temas.

Mardi Gras

Conferencia sobre medio ambiente

18.00 horas | La Asociación de Amas de Casa organiza una charla para aprender a cuidar el planeta con pequeños gestos en el hogar.

Sporting Club Casino

Charla sobre la arquitectura china

19.30 horas | La conferencia Las ciudades del dragón,. sobre China, será impartido por Miguel Abelleira Doldán, director da Escuela de Arquitectura.

Real Academia Belas Artes

Proyección de una joya reciente del cine francés

20.30 horas | Proyección de la película Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, dirigida por el director francés, Emmanuel Mouret.

Filmoteca de Galicia