¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 27 de enero
Conciertos, exposiciones, cine, charlas... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Concierto de los californianos The Loons
21.30 horas | Formados en San Diego, California, a finales de 1995, el grupo The Loons llega a la sala coruñesa para deslumbrar con sus grandes temas.
Mardi Gras
Conferencia sobre medio ambiente
18.00 horas | La Asociación de Amas de Casa organiza una charla para aprender a cuidar el planeta con pequeños gestos en el hogar.
Sporting Club Casino
Charla sobre la arquitectura china
19.30 horas | La conferencia Las ciudades del dragón,. sobre China, será impartido por Miguel Abelleira Doldán, director da Escuela de Arquitectura.
Real Academia Belas Artes
Proyección de una joya reciente del cine francés
20.30 horas | Proyección de la película Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, dirigida por el director francés, Emmanuel Mouret.
Filmoteca de Galicia
