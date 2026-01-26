La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero

La huelga del transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña en defensa de un nuevo convenio sectorial se encamina hacia su carácter indefinido a partir del próximo lunes, ya que la mediación convocada para esta mañana entre la patronal y los sindicatos en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais en Santiago concluyó sin que ni siquiera se llegase a negociar.

“No hubo reunión. La patronal tenía la idea clara de que no hubiera ninguna mediación planteando vaguedades, inconcreciones y disculpas para darle un portazo a la parte social, a los viajeros, y lo que nos parece más grave, al presidente de la Xunta”, manifestó el portavoz de Transportes de la CIG, Ernesto López Rei, a la salida del encuentro.

El sindicalista recordó que Alfonso Rueda solicitó a las dos partes que reanudaran la negociación, interrumpida en las semanas pasadas al levantarse la patronal de la mesa, y dijo que los representantes de las empresas “marcharon de aquí sin llegar a hablar ni una palabra de negociación”.

López Rei señaló que los empresarios aludieron a que durante la huelga hubo “muchas incidencias que ellos llaman violencia”, de las que dijo no saber a qué se refieren “porque tampoco fueron capaces de concretar”.

El dirigente sindical se preguntó si Rueda “está dispuesto a asumir que aquellos que explotan las concesiones de la Xunta le den un portazo en los morros”, ya que si es así considera que “Rueda no manda nada”.

También señaló que no se convocó ninguna nueva reunión de la mediación y que los sindicatos estaban “relativamente esperanzados porque había una mesa negociadora y en ese caso siempre hay posibilidad de llegar a un acuerdo”, pero que este lunes “no se llegó ni a intercambiar media palabra sobre lo que es importante de la negociación”.

Para López Rei, el mediador del Consello de Relacións Laborais “quedó tan a cuadros como quedamos nosotros, totalmente asombrado por la actitud de esta gente. En su opinión, los empresarios “simplemente vinieron aquí a seguir chantajeando y extorsionando a los viajeros y a la Xunta.