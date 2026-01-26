Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Jornadas Lacónicas de A Coruña regresan del 6 de febrero al 8 de marzo

El plazo para inscribirse abrió este lunes 26 de enero

Imagen de una laconada en el restaurante Lois de A Coruña

Imagen de una laconada en el restaurante Lois de A Coruña

RAC

El plazo para inscribirse en las Jornadas Lacónicas de A Coruña abrió este lunes 26 de enero. La 11.ª edición del evento gastronómico de referencia en la ciudad se celebrará del 6 de febrero al 8 de marzo. Los establecimientos de hostelería que deseen participar podrán inscribirse hasta las 14:00 horas del lunes 2 de febrero.

Los locales deberán participar bajo el modelo de “Menú Lacónicas, Jornadas Gastronómicas del Lacón con Grelos” y elaborar un menú tradicional basado en la propuesta gastronómica popular de la laconada. Cada establecimiento tendrá que ofrecer un único menú elaborado, principalmente, con productos gallegos de kilómetro 0.

Todos los menús deberán estar compuestos por un primero (sopa o similar), un plato principal (laconada) y un postre clásico (filloas y/o orejas), además de incluir bebida (agua/refrescos/cerveza/vinos de denominación de origen gallega) y café (opcional). El precio de la propuesta deberá oscilar entre los 20 y los 40 euros por persona.

La participación en estas jornadas es gratuita. Quien desee participar deberá solicitar un formulario online a través del correo electrónico laconicascoruna@gmail.com.

TEMAS

