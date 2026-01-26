Las Jornadas Lacónicas de A Coruña regresan del 6 de febrero al 8 de marzo
El plazo para inscribirse abrió este lunes 26 de enero
El plazo para inscribirse en las Jornadas Lacónicas de A Coruña abrió este lunes 26 de enero. La 11.ª edición del evento gastronómico de referencia en la ciudad se celebrará del 6 de febrero al 8 de marzo. Los establecimientos de hostelería que deseen participar podrán inscribirse hasta las 14:00 horas del lunes 2 de febrero.
Los locales deberán participar bajo el modelo de “Menú Lacónicas, Jornadas Gastronómicas del Lacón con Grelos” y elaborar un menú tradicional basado en la propuesta gastronómica popular de la laconada. Cada establecimiento tendrá que ofrecer un único menú elaborado, principalmente, con productos gallegos de kilómetro 0.
Todos los menús deberán estar compuestos por un primero (sopa o similar), un plato principal (laconada) y un postre clásico (filloas y/o orejas), además de incluir bebida (agua/refrescos/cerveza/vinos de denominación de origen gallega) y café (opcional). El precio de la propuesta deberá oscilar entre los 20 y los 40 euros por persona.
La participación en estas jornadas es gratuita. Quien desee participar deberá solicitar un formulario online a través del correo electrónico laconicascoruna@gmail.com.
- La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños»
- La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
- El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
- Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo