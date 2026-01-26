Las máquinas vuelven a levantar la duna que protege Riazor de los temporales de invierno
Fue arrastrada por la borrasca Ingrid la pasada semana. Está previsto que los trabajos finalicen esta semana
El Concello ha comenzado este lunes los trabajos para reconstruir la duna de Riazor tras ser desmontada por el paso de la borrasca Ingrid la pasada semana. Una retroexcavadora de 30 toneladas ya trabaja en el arenal para volver a levantar la barrera que protege el paseo marítimo de los temporales durante el invierno. Desde el pasado miércoles y mientras continúe el mal tiempo, en Riazor permanecen un tractor y un camión cisterna de los servicios de limpieza municipales para efectuar arreglos puntuales y limpiar la arena que pueda desplazarse a la calzada.
Está previsto que los trabajos finalicen esta misma semana, en función de las condiciones meteorológicas. La duna de protección estará en Riazor hasta finales de mayo, cuando será retirada para los preparativos de cara a la temporada de baño en las playas, a partir del 15 de junio. “Es una prioridad mantener la seguridad en el paseo”, señaló la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira.
La duna de Riazor, con más de dos metros de altura en su punto más elevado, se levantó por primera vez en el año 1995 como respuesta a un fuerte temporal que derribó la antigua balaustrada del paseo marítimo.
- La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños»
- La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
- El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
- Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo