Las máquinas vuelven a levantar la duna que protege Riazor de los temporales de invierno

El Concello ha comenzado este lunes los trabajos para reconstruir la duna de Riazor tras ser desmontada por el paso de la borrasca Ingrid la pasada semana. Una retroexcavadora de 30 toneladas ya trabaja en el arenal para volver a levantar la barrera que protege el paseo marítimo de los temporales durante el invierno. Desde el pasado miércoles y mientras continúe el mal tiempo, en Riazor permanecen un tractor y un camión cisterna de los servicios de limpieza municipales para efectuar arreglos puntuales y limpiar la arena que pueda desplazarse a la calzada.

Está previsto que los trabajos finalicen esta misma semana, en función de las condiciones meteorológicas. La duna de protección estará en Riazor hasta finales de mayo, cuando será retirada para los preparativos de cara a la temporada de baño en las playas, a partir del 15 de junio. “Es una prioridad mantener la seguridad en el paseo”, señaló la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira.

La duna de Riazor, con más de dos metros de altura en su punto más elevado, se levantó por primera vez en el año 1995 como respuesta a un fuerte temporal que derribó la antigua balaustrada del paseo marítimo.