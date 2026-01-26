El PP de A Coruña exige al Gobierno local que se mantenga la ruta de Alvedro a Londres

El PP de A Coruña muestra su "preocupación" por la posible pérdida del enlace de Alvedro con Londres-Gatwick, ya que la prórroga del contrato finaliza en abril de este año y no hay billetes a la venta a partir de esa fecha. Los populares exigen a la alcaldesa, Inés Rey, "que garantice la continuidad de la conexión de nuestra ciudad con la capital inglesa" y también "que haga los deberes para recuperar Heathrow", un enlace que se perdió en la pandemia.

El PP recupera unas declaraciones del gerente de Turismo para evidenciar la necesidad de una solución, ya que dijo que Vueling muestra "nula disposición" a seguir con esta ruta.

"Llevamos tiempo advirtiendo de la demora en la licitación de los nuevos contratos con las líneas aéreas", lamentan los populares, que recuerdan que en los próximos meses finalizan los contratos de Londres, Málaga, Valencia y Gran Canaria.