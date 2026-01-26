El PP de A Coruña exige al Gobierno local que se mantenga la ruta de Alvedro a Londres
El contrato con Vueling finaliza en abril y no hay billetes a la venta a partir de esa fecha
El PP de A Coruña muestra su "preocupación" por la posible pérdida del enlace de Alvedro con Londres-Gatwick, ya que la prórroga del contrato finaliza en abril de este año y no hay billetes a la venta a partir de esa fecha. Los populares exigen a la alcaldesa, Inés Rey, "que garantice la continuidad de la conexión de nuestra ciudad con la capital inglesa" y también "que haga los deberes para recuperar Heathrow", un enlace que se perdió en la pandemia.
El PP recupera unas declaraciones del gerente de Turismo para evidenciar la necesidad de una solución, ya que dijo que Vueling muestra "nula disposición" a seguir con esta ruta.
"Llevamos tiempo advirtiendo de la demora en la licitación de los nuevos contratos con las líneas aéreas", lamentan los populares, que recuerdan que en los próximos meses finalizan los contratos de Londres, Málaga, Valencia y Gran Canaria.
- La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños»
- La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
- El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
- Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo