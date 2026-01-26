Repsol se consolida en Langosteira, que acogió el 59% de su tráfico en 2025

Repsol es el principal usuario del puerto de A Coruña por volumen de mercancías, y, durante décadas, el crudo para su refinería de Bens se descargó en el muelle Petrolero, ante Os Castros. Pero estas instalaciones tienen fecha de caducidad, y la empresa ha pactado dejarlas en 2027 en favor de nuevos terrenos en el puerto exterior de punta Langosteira. En 2013 firmó el primer acuerdo con el Puerto para realizar el traslado, pero el primer petrolero no llegó a los muelles exteriores hasta una década después, en 2023, y ese año Repsol todavía descargó el 68% de los tráficos en los muelles interiores. No fue hasta 2024 cuando Langosteira sumó la mayoría del tráfico. El año pasado la empresa firmó una segunda fase del acuerdo de traslado con el Puerto y alcanzó unas cifras similares a las del ejercicio anterior: casi el 59% del tráfico fue por el puerto exterior.

Siempre según datos de Repsol, por el puerto coruñés pasaron durante el año pasado 9,7 millones de toneladas de productos. La terminal de los muelles exteriores movió 5,4 millones de toneladas de crudo, además de más de 321.000 toneladas de coque verde (un producto sólido que se obtiene durante el refinado del petróleo) y azufre. Las cifras de los productos descargados por la petrolera son prácticamente idénticas a las de 2024.

Por los muelles interiores pasaron unos cuatro millones de toneladas, frente a los 4,2 millones de 2024, y entre ellas se encuentran una amplia variedad de materiales. Hay materias primas de origen orgánico, productos que sirven para fabricar gasolinas y gasoil en otros puntos y mercancías finales destinados al mercado español o la exportación: desde gasóleo y gasolina a combustibles renovables, asfaltos, fuel para barcos o Gas Licuado del Petróleo (GLP).

Actualmente, las instalaciones de Repsol en punta Langosteira suman 60.000 metros cuadrados de suelo, así como otros 52.000 de lámina de agua. Pero la empresa ha presentado un proyecto a la Autoridad Portuaria para modificar la concesión, incorporando 17.400 metros adicionales de superficie, y realizando obras para preparar nuevos puntos de atraque, sistemas de bombeo e instalaciones.

Inversiones millonarias

La empresa calcula que invertirá 140 millones para completar el traslado de sus instalaciones, incluyendo trabajos en la propia refinería. De ellos, 110 millones irán a los muelles interiores, y la ejecución material de las obras previstas en el proyecto que presentó al Puerto, esto es, el coste de realizarlas sin contar gastos previos o el beneficio de la contratista, es de casi 64 millones.

Repsol prevé mejorar un pantalán que ya posee, en el llamado frente 1, para permitir que se use para «un mayor rango de productos» que el actual. La Autoridad Portuaria le creará un nuevo espacio de atraque, que recibirá el nombre de frente 3 y precisa más inversiones. En el muelle A 3, la petrolera también ganará un lugar para que se detengan los barcos, destinado a buques de entre 3.000 y 55.000 toneladas de peso muerto, y se llevará el mayor esfuerzo económico de estos tres muelles, algo más de 15,1 millones. El grueso del presupuesto, por casi 34,6 millones de euros, se destina a construir bombeos y conexiones para trasladar los productos.