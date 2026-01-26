Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Galicia de borrasca en borrasca: ahora 'Joseph'La "peineta a la grada" de MantillaLos profesores de Oliver Laxe en A CoruñaCincodeTres, la nueva cara de O Temple
instagramlinkedin

Una conductora resulta herida en un choque múltiple entre cinco vehículos en A Coruña

El accidente ha ocurrido esta mañana alrededor de las 09.30 horas en la entrada a la ciudad por la avenida de Alfonso Molina, a la altura de Palavea

Retenciones en Alfonso Molina a la altura de Palavea tras un choque con varios vehículos implicados en sentido entrada hacia A Coruña.

Retenciones en Alfonso Molina a la altura de Palavea tras un choque con varios vehículos implicados en sentido entrada hacia A Coruña. / DGT

Sandra Abad

Un accidente de tráfico con cinco vehículos implicados deja una conductora herida y algo más de media hora de retenciones en el acceso a A Coruña por la avenida de Alfonso Molina, según informan varios testigos y confirma la Policía Local. Este choque múltiple ha ocurrido alrededor de las 09.30 horas en Palavea --a la altura de la Coca-Cola pero en sentido entrada-- y en el accidente ha resultado herida la conductora de uno de los turismos implicados, que ha sido atendida en el lugar del accidente por personal sanitario del 061, que ha enviado una ambulancia al lugar del choque. El accidente ha causado algo más de media hora de retenciones en los accesos a la ciudad por esta transitada avenida, que es una de las principales vías de entrada hacia el casco urbano de A Coruña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
  2. Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
  3. Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños»
  4. La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
  5. Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
  6. El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
  7. El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
  8. Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 26 de enero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 26 de enero

Una conductora resulta herida en un choque múltiple entre cinco vehículos en A Coruña

Una conductora resulta herida en un choque múltiple entre cinco vehículos en A Coruña

Repsol se consolida en Langosteira, que acogió el 59% de su tráfico en 2025

Repsol se consolida en Langosteira, que acogió el 59% de su tráfico en 2025

Ni marisco ni vino: estos son los 5 sabores de A Coruña que arrasan globalmente

Ni marisco ni vino: estos son los 5 sabores de A Coruña que arrasan globalmente

Olas gigantes y árboles arrancados: así fueron las borrascas más salvajes de A Coruña

Olas gigantes y árboles arrancados: así fueron las borrascas más salvajes de A Coruña

Así es el chocolate coruñés que conquista paladares en todo el mundo

Así es el chocolate coruñés que conquista paladares en todo el mundo

El Concello alerta de que la infrafinanciación de Ayuda en el Hogar le «ahoga» económicamente

El Concello alerta de que la infrafinanciación de Ayuda en el Hogar le «ahoga» económicamente

Una sentencia niega una compensación por comprar suelo ahora no edificable junto a la Torre de Hércules

Una sentencia niega una compensación por comprar suelo ahora no edificable junto a la Torre de Hércules
Tracking Pixel Contents