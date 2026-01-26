Una conductora resulta herida en un choque múltiple entre cinco vehículos en A Coruña
El accidente ha ocurrido esta mañana alrededor de las 09.30 horas en la entrada a la ciudad por la avenida de Alfonso Molina, a la altura de Palavea
Un accidente de tráfico con cinco vehículos implicados deja una conductora herida y algo más de media hora de retenciones en el acceso a A Coruña por la avenida de Alfonso Molina, según informan varios testigos y confirma la Policía Local. Este choque múltiple ha ocurrido alrededor de las 09.30 horas en Palavea --a la altura de la Coca-Cola pero en sentido entrada-- y en el accidente ha resultado herida la conductora de uno de los turismos implicados, que ha sido atendida en el lugar del accidente por personal sanitario del 061, que ha enviado una ambulancia al lugar del choque. El accidente ha causado algo más de media hora de retenciones en los accesos a la ciudad por esta transitada avenida, que es una de las principales vías de entrada hacia el casco urbano de A Coruña.
