Alma Rodríguez (58 años), delegada de ASIA (Asociación para la Incontinencia) en A Coruña: "He aprendido a convivir con la incontinencia y ya no dejo que me robe la vida"

"La incontinencia toca todas las esferas de tu vida: laboral, social, familiar, sexual... Es una patología tabú, que no cuentas, porque te da vergüenza. Pero esto existe. Y existe a cualquier edad", subraya Alma Rodríguez, vecina de Monte Alto, de 58 años, y delegada de ASIA (Asociación para la Incontinencia) en A Coruña, sobre una problemática que "sufren también hombres" y que "abarca muchísimas dolencias".

"Pacientes con enfermedad de Crohn, con colitis, ostomizados… El cáncer de próstata en los hombres puede provocar también incontinencia, porque la próstata es el principal sustento del suelo pélvico en ellos y, cuando se la quitan, se hacen pipí… Y esto se soluciona con fisioterapia pélvica", apunta la delegada de ASIA, afectada de incontinencia fecal tras haberse sometido, hace casi un lustro, a una histerectomía [cirugía para extraer el útero], quien explica que desde la asociación ofrecen, en todos los casos, "ayuda" (así como "los pasos a seguir hasta llegar hasta esa ayuda") para que a otros afectados por la incontinencia no les suceda lo mismo que a ella, quien se pasó "dos años queriendo morir, porque nadie te echa una mano y te sientes sola".

"Por desgracia, la incontinencia existe. No se cuenta, pero existe. Aunque lo normal, y sobre todo si es de orina, es que te lo calles, vayas aumentando el tamaño de las compresas, lo niegues… Yo misma llegué a negárselo hasta a mi ginecólogo", reitera Rodríguez, para reivindicar la necesidad de "dar visibilidad" a esta realidad y "cuidar el suelo pélvico desde jóvenes".

El cuidado del suelo pélvico

"El suelo pélvico es músculo, de ahí la necesidad de fortalecerlo para evitar este tipo de problemas, por ejemplo, por la práctica de ejercicio físico de impacto", aconseja la delegada de ASIA, quien llama la atención acerca de "la importancia" de que "la gente pierda el miedo a consultar" ese tipo de problemáticas y "recibir tratamiento".

"En esto, tenemos que ser sinceras. No les podemos mentir a los médicos. Tenemos que contarles toda la verdad porque, si no, ellos no nos pueden ayudar tampoco. Hay que ser sinceros, perder la vergüenza...", incide, antes de reconocer que, para ella misma, hablar de su dolencia "fue dificilísimo".

"Entiendo que a la gente le cueste contarlo, porque yo he sido la primera que lo he negado, que me he escondido en mi propia casa, de mi familia… Pero llegó un momento en que me dije: ‘¿Qué tengo que perder?’. Cierto es que mi psicóloga, mi psiquiatra, mi doctora… me ayudaron un montón, al igual que conocer ASIA, adonde llegué por mediación de mi coloproctóloga. Fue ella quien me recetó contactar con una asociación de afectados por la incontinencia. Me recetó ASIA", subraya Rodríguez, quien admite que ella, en su momento, le contó a su marido y su familia lo que le sucedía porque la "pillaron".

El papel de ASIA

"Conocer la asociación y a otros afectados me ha ayudado mucho porque, cuando empiezas con este problema, te sientes sola. Piensas que eres la única que lo sufre en el mundo. Y no lo eres", enfatiza la delegada de ASIA, antes de reivindicar que, para ella, "la asociación fue vida".

"Primero, hablé con ellas por teléfono. Después, las conocí en persona, cuando vinieron a dar una charla en el Hospital Abente y Lago y, de verdad, que ahí volví a la vida. Comprendí que había futuro después de esto. Hoy, con todos los tratamientos que tengo a mi alcance, he aprendido a convivir con la incontinencia y ya no dejo que me robe la vida. Cierto es que te limita en algunos aspectos, no nos vamos a engañar. Pero esto es algo que nos puede suceder a todos, y en cualquier momento. Por eso hay que darle visibilidad, normalizarlo y humanizar las Administraciones porque, como no te mueres de esto… Pero sí invalida tu vida. Te la roba totalmente”, lamenta.

Jornada en la Fundación San Rafael

Con esa triple finalidad, precisamente, Alma Rodríguez aceptó convertirse en delegada de ASIA en A Coruña. Y, con el mismo objetivo, la entidad celebrará, este jueves 29, en la sede de la Fundación San Rafael (Cuesta de A Palloza, 4), una Jornada de pacientes con incontinencia, en horario de 17.00 a 19.30 horas, y "con un programa muy completo”, resalta la delegada de ASIA, quien detalla que los distintos especialistas que participarán en el encuentro explicarán a los asistentes "todos los tratamientos que hay" para cada tipo de incontinencia.

"Y nosotras [ella misma y Angels Roca, presidenta de ASIA a nivel nacional] hablaremos sobre los productos que los afectados tienen a su alcance. La gente no los conoce, y son muy importantes. Es verdad que ni el pañal ni los tapones urinarios o anales son la solución ni la cura de la incontinencia urinaria o fecal pero, por desgracia, son herramientas que tenemos que utilizar para vivir nuestro día a día mientras no aparece esa ayuda tan deseada”, destaca la delegada de ASIA, quien asegura que, "para quienes les van bien", los tapones anales [Galicia fue "pionera" en su financiación, aunque "ahora" ya hay unos costeados, "a nivel nacional, por el Ministerio de Sanidad"] "son una maravilla".

"El paciente tiene que estar informado de los productos a los que puede acceder, porque esto le da seguridad. Cuando sabes que puedes acceder a una serie de herramientas para llevar tu día a día con más dignidad, te sientes empoderado" Alma Rodríguez — Delegada de ASIA en A Coruña

"Vamos a hablar de los tapones anales, los urinarios… El paciente tiene que estar informado de los productos a los que puede acceder, porque esto le da seguridad. Cuando sabes que puedes acceder a una serie de herramientas para llevar tu día a día con más dignidad, te sientes empoderado", resalta Rodríguez, antes de anticipar que, en la jornada de este jueves en la Fundación San Rafael "se va a insistir mucho, también, en la importancia de que el paciente conozca su patología, los pros y los contras de sus tratamientos".

"Constancia" en los tratamientos

"Y en la necesidad de no abandonar los tratamientos. Hay que ser muy constante, estable… Porque, a veces, no damos tiempo a que los tratamientos funcionen. Y, por supuesto, insistir mucho en la fisioterapia del suelo pélvico. Algo que también ha de ser muy constante. No vale solo lo que aprendes en la consulta de la fisioterapeuta. Eso hay que continuarlo en casa, vamos a decir que 'de por vida', porque nuestro suelo pélvico está debilitado. Incluirlo en nuestra rutina", hace hincapié la delegada de ASIA en A Coruña, y subraya:

"Para mí, ya es un hábito. Por la mañana, antes de levantarme, como tengo que tomarme unas pastillas en el desayuno, me quedo remoloneando en la cama y, ya inconscientemente, me pongo a hacer los ejercicios. Y, por la noche, otro tanto de lo mismo. Y tengo que decir que, en mi caso, solo con fisioterapia del suelo pélvico, he conseguido controlar la incontinencia urinaria. Funciona. Eso sí, me costó muchísimo aprender que hay que ser constante".

*Los interesad@s pueden obtener más información sobre ASIA en su página web ‘www.asiasuport.org’. También pueden contactar con la asociación a través del teléfono 680 46 16 47.