Este fue el día que más se utilizó el autobús en 2025 en A Coruña: el Black Friday

El autobús urbano de A Coruña cerró 2025 con 28.557.617 viajes, un 3,7% más que en 2024, según el balance anual de la Compañía de Tranvías de A Coruña. De estos datos se puede extraer el día en el que más se utilizó el bus durante el año pasado: el viernes 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday. Ese día se superó en un 17% el promedio de viajeros de los viernes. En el extremo opuesto, el 1 de enero, que fue la jornada con menor actividad, con un 53% menos de lo habitual en festivos.

En cuanto a las líneas más utilizadas son la 14, que conecta Los Rosales y O Castrillón; la 6, entre Monte Alto y Meicende; la 11, que une As Lagoas con el centro comercial Marineda City, y la UDC/24, que enlaza la plaza de Pontevedra con los campus universitarios de Elviña y A Zapateira.

El crecimiento del número de viajes se acompaña de una evolución en los hábitos de uso del autobús urbano. Continúa la reducción progresiva del pago en efectivo, que representa en 2025 en torno al 5%, lo que supone 10 puntos porcentuales menos que en 2019. En paralelo, el pago con el móvil ha aumentado un 62,4% en el último año, impulsado por la implantación de la app con código QR, consolidando un acceso al servicio más ágil, cómodo y eficiente.

Noticias relacionadas

El director general de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, subraya que el mayor uso del autobús urbano en A Coruña responde a factores estructurales ligados a la calidad del servicio, a una red que se ajusta a las necesidades reales de movilidad y a un proceso permanente de evolución y mejora: “La reducción de tarifas se ha aplicado en todo el conjunto de España, pero el crecimiento del uso del autobús en A Coruña es claramente superior a la media nacional. Esto demuestra que la calidad del servicio, la adaptación a la demanda, un mapa de líneas que responde a los desplazamientos cotidianos de la ciudadanía y una gestión orientada a la mejora constante son elementos determinantes para que la ciudadanía elija el transporte público en su día a día. Queremos agradecer la confianza de coruñeses y coruñesas en el autobús urbano y en el trabajo que realizamos para seguir ofreciendo un servicio cada vez más ajustado a sus necesidades", expone.