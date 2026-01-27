Encierro en el colegio Concepción Arenal de A Coruña: "El profesorado está harto"

Las reclamaciones de profesoras y profesores para conseguir mejoras, como la bajada de la ratio en todas las etapas educativas, siguen vigentes en este 2026. Tras cinco jornadas de huelga el trimestre pasado, convocadas por CIG y STEG, los profesionales han vuelto a alzar la voz ante la falta de soluciones por parte de la Xunta. Esta vez el refugio en A Coruña fue el colegio Concepción Arenal, donde decenas de personas van a pasar la noche en señal de protesta, al igual que en otros centros de Galicia.

«Elegimos este colegio porque está en una situación muy difícil a nivel de ratios y de falta de cuidadores y profesorado de apoyo», expone la secretaria de Acción Sindical del STEG, Comba Campoy. De hecho, la comunidad escolar del Concepción Arenal salió en varias ocasiones a la calle para denunciar la reducción del profesorado de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales.

En la anterior jornada de huelga, en diciembre, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acusó a la CIG de "apostar por el conflicto" y recordó que hay acuerdo de medidas para mejorar el sistema educativo, firmado por CC.OO., ANPE y UGT en 2023.

Celia Armas, secretaria de la CIG-Ensino de A Coruña, manifiesta que las peticiones son "las mismas" que en 2025 porque por parte de la Xunta recibieron "ignorancia total". También Campoy informa de que "continúa todo igual, sin cambios".

La bajada de ratios en todas las etapas educativas a partir del próximo curso 2026-2027 y la recuperación del horario lectivo ampliado en 2011 (21 horas en Primaria e Infantil) y en 2012 (18 en el resto de enseñanzas) son algunas de las demandas. También reclaman el fin de la discriminación horaria en los CIFP y centros de enseñanzas artísticas, así como la contratación de más especialistas para atender a alumnado con necesidades especiales.

Menos burocracia, más profesorado de apoyo

Profesoras y profesores exigen que se ponga en marcha un plan real de eliminación de burocracia y mayor dedicación horaria para equipos directivos, tutorías y coordinaciones.

"El profesorado está harto", resume Campoy, que asegura que estos profesionales tiene "30 alumnos por grupo" y con todo tipo de problemáticas: "situaciones familiares, alumnado de reciente incorporación y problemas de atención o de bienestar emocional".

Los afectados denuncian que "de año en año, se exige más al profesorado y se empeoran sus condiciones". La reducción de la jornada lectiva para mayores de 55 años y la recuperación de las licencias no retribuida también figuran entre las peticiones.

Ante esta situación, Armas asume que "no queda otra que seguir con las protestas". Tras este cierre, en el colegio Concepción Arenal y en otros centros de Galicia, se pondrá de nuevo sobre la mesa la posibilidad de volver a la huelga. "Después de un trimestre de movilizaciones con distintas acciones, vemos que la Consellería de Educación sigue sin dar ningún paso", critican.