Así era el pub más "auténtico" de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90

Cambian las generaciones y cambian los locales, pero no la costumbre: la fiesta de los viernes y sábados por la noche sigue siendo un plan inamovible para los jóvenes de A Coruña, que exprimen al máximo sus años dorados con buena música y alguna que otra copa.

Antes que ellos, sus padres hicieron la misma procesión por las calles de la ciudad, aunque el recorrido era distinto. En lugar de la Sala Pelícano o el Inn Club, en los 90 sonaban nombres como Chevalier, la discoteca Baroke y El Bosque, un auténtico recorrido en el que muchos conocieron a su pareja, a sus mejores amigos o generaron recuerdos que ahora guardan con nostalgia.

Los coruñeses más alternativos, sin embargo, preferían sortear los circuitos mainstream y dirigirse a la plaza de San Agustín. En sus soportales estaba el que fue el templo nocturno por excelencia para varias generaciones: Punto 3, un pub que brindó diversión y fiesta desde 1952.

Así era Punto 3, el 'punto' de encuentro de los coruñeses durante más de 60 años

Dentro de la lista de pubs emblemáticos de A Coruña, Punto 3 era diferente. Era uno de los pocos en los que sonaba música rock, R&B y pistas de grupos locales, en contraste con los ritmos latinos del circuito más comercial.

Los que no encajaban en el molde se daban cita allí cada sábado para disfrutar de otra forma de la noche coruñesa. El local, un recinto para banquetes de bodas reconvertido en club nocturno, los recibía con su estética oscura, sus propuestas pioneras y su larga barra iluminada, el escenario perfecto para el disfrute si te dejaban pasar.

Y es que son muchos los que se quedaron a la puerta de esta histórica discoteca de A Coruña. Los 'gemelos de Punto 3', como se conocía a los porteros del club, suponían una barrera difícil de sortear si, por ejemplo, uno decidía presentarse con calzado deportivo.

La meca discotequera de los 80 y los 90

Aunque cerró hace ya más de 10 años, Punto 3 sigue muy presente en la memoria e incluso en las redes sociales. "Mientras otros locales competían por ser el sitio de moda, en Punto 3 se apostaba por lo auténtico sin postureos. Por aquí pasaron bandas como Los Enemigos, Dover o Los Flechazos, y los pinchadiscos también forman parte de su legado", recordaba en un vídeo hace poco la creadora de contenido @nosinmiszapas.

Aunque fue muy importante en los 80, fue en los 90 cuando alcanzó su punto álgido, "con DJs como Manolo O Mincha, y, ya en los 2000, DJs como Jose" que "mantuvieron el espíritu en la pista". A base de trabajo y nuevas ideas, el pub logró adaptarse a cada etapa, "hasta convertirse en un referente alternativo de la noche local" en el que podía escucharse a Os Diplomáticos de Monte Alto una noche y a Rocío Jurado otra.

Si el tema musical parece arriesgado, también lo era su gestión. Cuando Yago García estaba en la gerencia, la discoteca Punto 3 "se convirtió en una de las primeras en prohibir la entrada a menor de 21 años", con el fin de atraer al establecimiento a una clientela un poco más madura.

La decisión no fue tan catastrófica como muchos habían imaginado, pero, con la entrada en la segunda década de los 2000, el panorama se complicó para este mítico pub coruñés. La nueva oferta de ocio de la ciudad venció definitivamente a Punto 3, dejando tras de sí una verja cerrada, una gran nostalgia y el recuerdo de muchas "noches inolvidables" en el centro.