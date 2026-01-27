Récord de cruceros en A Coruña y primera subida de la pesca en siete años

El puerto de A Coruña bate su cuarto récord consecutivo en las estadísticas de cruceros tras alcanzar las 184 escalas y los 465.199 pasajeros en 2025, lo que supone un crecimiento del 14% con respecto al año anterior. La Autoridad Portuaria cifra el impacto económico de los cruceros en torno a los 40 millones de euros anuales, entre el gasto directo que realizan los turistas y la repercusión en empresas portuarias, de servicios de transporte, seguridad y sanidad, entre otras. Avanza que en 2027 A Coruña será uno de los primeros puertos de España en ofrecer el sistema de suministro eléctrico a los buques.

En el último balance del puerto coruñés, destaca además la recuperación de la pesca tras siete años de caídas: alcanzó en 2025 las 26.453 toneladas y la facturación creció hasta los 75,2 millones de euros, lo que supone la primera subida registrada desde 2017.

El tráfico de mercancías cerró 2025 con 13,8 millones de toneladas, lo que supone una caída del 6,23% con respecto a las 14,7 que se habían alcanzado en 2024. Los graneles líquidos supusieron 9,4 millones de toneladas frente a los 9,8 millones del año anterior, mientras que los graneles sólidos pasaron de los 4,21 millones de toneladas en 2024 a 3,77 millones en el último año. En mercancía general, se alcanzaron las 464,765 toneladas, con una bajada del 14%.

Noticias relacionadas

Con el petróleo y los productos agroalimentarios como principales sectores de actividad, el puerto exterior logró en 2025 los 8,3 millones de toneladas de mercancías cargadas y descargadas, frente a las 8,46 en 2024. Según señala la Autoridad Portuaria, punta Langosteira se mantiene como la "primera dársena de Galicia" y destaca el acuerdo con Repsol para completar el traslado de su terminal marítima, la solicitud de Exolum para invertir en su planta de graneles líquidos, el avance de las obras del acceso ferroviario y la licitación del Máster Plan de Coruña Marítima.