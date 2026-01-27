Renegociar cachés, reducir músicos y renunciar a retribuciones: así salió la Sinfónica de los números rojos

Equilibrar las cuentas del Consorcio para la Promoción de la Música, ente gestor de la Orquesta Sinfónica de Galicia, era el gran reto de Juan Antonio Cuéllar cuando accedió a la gerencia en junio del año pasado. No defraudó expectativas: a su llegada redujo la deuda a través de instrumentos como un plan de gestión que consta de varios puntos y que ha detallado en un informe en el que pone negro sobre blanco los números de la Orquesta y sus órganos asociados. Tras tomar posesión de su cargo, en junio, Cuéllar alertó de que se había encontrado con 1,5 millones de euros en pagos comprometidos a los que tenía que hacer frente. A 31 de julio de 2025, se habían pagado ya facturas por valor de 1,07 millones. Xunta y Concello se comprometieron a subsanar los 428.500 euros de desequilibrio económico restante con sendas aportaciones de 200.000 euros cada uno.

En el documento que presentará hoy a la junta del Consorcio, Cuéllar detalla que a finales del año pasado se consiguió "reducir significativamente el gasto", pese a la existencia de compromisos de la anterior gerencia en materia de programación, conciertos y cachés, que abarcaba, añade, el último semestre del ejercicio 2025 y el primero de este año. Su incumplimiento, abunda, "supondría un gran riesgo reputacional internacional para la institución".

La situación llevó al nuevo gerente a optar por una estrategia de "reprogramación" para optimizar estos gastos, de los que, matiza, "solo queda pendiente" aplicar a presupuesto la factura del alquiler escenario de la plaza de María Pita de 2023, pendiente de tramitación del correspondiente expediente de nulidad por un importe de cerca de 44.000 euros. A cierre de año, todas las facturas habían sido pagadas, con disminución del período promedio de pago de 120 a 104 días.

Plan estratégico para ahorrar costes

Para ello, la gerencia puso en marcha un plan estratégico compuesto por varias medidas. Entre ellas, destaca la reducción del coste de la programación artística de la Sinfónica, renegociando los cachés de los artistas para hacerlos más económicos o reduciendo y optimizando la contratación de músicos de refuerzo. Además, los profesores instrumentistas de la Sinfónica renunciaron a las retribuciones extraordinarias que les correspondían como solistas por una veintena de conciertos celebrados a finales del año pasado.

En la misma línea de reducir costes, Cuéllar detalla en su informe que se ajustó la programación en el Palacio de la Ópera, a través de estrategias como la reprogramación de ensayos y la eliminación de los costes por el alquiler de salas no incluidas en los 200 días de uso de la parte fija del contrato de arrendamiento del Palacio de la Ópera. Además, se minimizaron los gastos de traslado, alojamiento y manutención de las actividades de los coros y orquestas infantiles y juveniles, que se llevaron a cabo en el Conservatorio Superior, se reprogramaron los ensayos del Coro adulto a los sábados --en lugar de los sábados por la tarde y domingos por la mañana-- y se dejó de abonar "tanto las indemnizaciones por gastos como el alojamiento" a los miembros del Coro adulto de fuera de la ciudad.

Ensayo de la orquesta infantil de la sinfónica / German Barreiros

También se exploraron nuevas formas de obtención de ingresos en los coros infantil y juvenil con el establecimiento del abono de una matrícula de 50 euros al año, y se quintuplicó el precio de la matrícula de la orquesta infantil, que pasó de los 10 euros a los 50. El documento detalla que, asimismo, se aprobó el establecimiento de precios para el alquiler de instrumentos, tarimas y equipos propiedad del Consorcio.

Entre las colaboraciones acordadas, cita el convenio con Coca-Cola, que proporcionó bebidas para la campaña de venta de abonos, y con Abanca, para imprimir gratis todos los programas de mano de los conciertos de abono de la temporada 2025-26.

Además, Cuéllar añade que en la próxima Junta de Gobierno se propondrá la modificación de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por entrada y abonos de las actuaciones organizadas por el Consorcio, con el fin de aumentar la recaudación aumentando los precios de las entradas, y regulando unos nuevos precios para las actuaciones que se realicen en el Coliseum y los conciertos especiales "con artistas pop que pueden llegar a ser una gran fuente generadora de recursos".

Los números

El balance incluye la cuenta de ingresos del Consorcio. Durante el ejercicio 2025, la OSG ofreció 35 conciertos de abono, 20 conciertos de cámara por parte de profesores instrumentistas de la orquesta y otros 15 en diversos ayuntamientos de Galicia, País Vasco, Madrid y Cataluña, además de 38 funciones escolares y proyectos extraordinarios. En la venta de abonos, el Consorcio obtuvo 318.655,86 euros de los 350.000 que figuraban en las previsiones iniciales.

En el caso de la venta de entradas, se ingresaron 213.660 de los 240.000 previstos, y los ingresos por giras de la Sinfónica ascendieron a 91.113 de los 100.000 contemplados. Al total de ingresos, que incluyen actuaciones en Galicia, matrículas de los órganos formativos de la Sinfónica o ventas, se le suman las aportaciones de patrocinadores, entre las que se encuentran los 35.000 euros que financia Gadis, los 93.148 de Emalcsa, los 165.000 procedentes de Inditex y 18.395 que aportan Amigos de la Sinfónica. El informe también hace constar el progresivo crecimiento de los gastos fijos laborales y del gasto corriente en los últimos cinco años, «que desborda los ingresos fijos aportados por los entes consorciados y la Diputación», alerta Cuéllar.