La Universidad da Coruña y Denodo impulsan una cátedra tecnológica conjunta

La Universidade da Coruña y la empresa Denodo han creado la Cátedra Denodo–UDC de Ingeniería de Datos, Inteligencia Artificial e Innovación Tecnológica. El acuerdo firmado este martes refuerza la formación, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa.

La cátedra incluirá un premio al mejor Trabajo de Fin de Grado en Informática con aplicaciones empresariales en memoria de la profesora Paula Montoto. Contará con financiación anual de Denodo y una duración inicial de cuatro años.