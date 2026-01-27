La Universidad da Coruña y Denodo impulsan una cátedra tecnológica conjunta
La iniciativa fomentará el talento en datos e IA y recordará a la profesora pionera Paula Montoto
La Universidade da Coruña y la empresa Denodo han creado la Cátedra Denodo–UDC de Ingeniería de Datos, Inteligencia Artificial e Innovación Tecnológica. El acuerdo firmado este martes refuerza la formación, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa.
La cátedra incluirá un premio al mejor Trabajo de Fin de Grado en Informática con aplicaciones empresariales en memoria de la profesora Paula Montoto. Contará con financiación anual de Denodo y una duración inicial de cuatro años.
