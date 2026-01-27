Vecinos de Novo Mesoiro montan guardias nocturnas ante una oleada de robos

Los vecinos de Nuevo Mesoiro han trasladado su inquietud tras registrarse varios robos en garajes privados y en vehículos estacionados en la vía pública a lo largo de la pasada semana. Los hechos se produjeron de forma reiterada durante varios días consecutivos, una situación "poco habitual" en este barrio coruñés, según Víctor Lamela, el presidente de la asociación vecinal. El representante explica que los incidentes se concentraron entre el lunes y el domingo de la pasada semana, con episodios en distintos puntos de la zona. "Se produjeron robos en garajes y también intentos en los que se dañaron las cerraduras", señala.

Según la información recabada por la asociación de vecinos, los autores accedieron principalmente al interior de los vehículos forzando las puertas o a través de las ventanillas. "Sustraen sobre todo balizas y objetos que puedan tener algún valor. Como saben que todos tienen balizas, van a lo seguro. En uno de los casos también se llevaron una mochila con pertenencias", detalla Lamela. Los vecinos desconocen el modo en que se produjo el acceso a algunos de los garajes afectados. "No sabemos quién puede ser. Nunca habíamos tenido una situación así en el barrio", añade.

Ante la reiteración de los hechos, entre algunos residentes surgió la idea de organizar turnos de vigilancia vecinal durante la noche. Se barajó la posibilidad de que el causante sea algún vecino que tenga acceso a estos recintos privados. "Se comentó esa posibilidad, pero no tenemos constancia directa", precisa el presidente vecinal.

Los casos fueron comunicados a la Policía Nacional, que se desplazó a varios de los lugares afectados para realizar inspecciones y recabar pruebas. Desde la asociación de vecinos señalan que la presencia policial resulta "escasa en horario nocturno" y consideran necesario reforzar la vigilancia para prevenir nuevos incidentes. Los vecinos de Novo Mesoiro siguen a la espera de avances en la investigación policial.