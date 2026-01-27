La Xunta aporta más de 600.000 euros para el centro de Adaceco en A Coruña

La conselleira de Política Social, Fabiola García, visitó este martes las obras del nuevo centro integral de atención al daño cerebral en el barrio de Eirís, promovido por la asociación Adaceco. Allí anunció que el Gobierno autonómico hará una aportación de más de 600.000 euros para la financiación del local que dará servicio a más de 200 familias.

El presidente de la entidad, Juan Luis Delgado, señala que Adaceco recibirá de la Xunta 300.000 euros procedentes de la convocatoria de ayudas financiadas con fondos del IRPF del ejercicio de 2021 a 2025 y otros 300.000 euros adicionales de financiación autonómica directa que fueron anunciados este martes.

Una ayuda para amortizar el crédito bancario

La entidad sin ánimo de lucro tuvo que pedir más de un millón de euros de crédito al banco para las obras, y actualmente tiene que hacer frente a 10.000 euros al mes de intereses, por lo que esta partida ayudará a amortizar la deuda.

Además, Adaceco cuenta con un millón de euros que aportaron los trabajadores de Inditex a través de su mercado solidario y de una donación, y está a la espera de otros 300.000 euros que se comprometió a aportar la Diputación de A Coruña. Con estas ayudas y la financiación propia, la entidad podrá hacer frente a los más de dos millones de euros que han costado las obras del edificio, en una parcela cedida por el Ayuntamiento.

El centro abrirá en verano

La mejor noticia para Adaceco y sus usuarios es que el centro ya está prácticamente terminado. Juan Luis Delgado confía en que las obras terminen a finales del mes de marzo, pero al tener que esperar por las licencias correspondientes, no será hasta verano cuando esté operativo.

El presidente de Adaceco, que hace unos meses hacía público su temor a que el volumen del crédito comprometiese la viabilidad de la entidad, se mostró optimista a la hora de afrontar los pagos durante una visita institucional la semana pasada «Según nuestro plan de viabilidad, si se cumplen todas las hipótesis, vamos a ir adelante y no vamos a tener ningún problema. Todas las ayudas serán bienvenidas. Si se desvía alguno de los parámetros, podemos tener problemas», señaló.