La Xunta y el Concello de A Coruña se comprometen a aumentar el presupuesto de la Sinfónica de Galicia cada año

La Orquesta Sinfónica de Galicia tendrá el presupuesto más alto de su historia. La formación musical contará con una partida que asciende a más de once millones de euros, según anunció la alcaldesa Inés Rey, tras la Junta de Gobierno del Consorcio para la Promoción de la Música de A Coruña. A preguntas de los medios, la regidora local afirmó que hay un compromiso de las administraciones para aumentar el presupuesto cada año, como demandaba el consorcio para acompasarlo al salario de los trabajadores.

El Consorcio para la Promoción de la Música advertía que de no producirse este acompasamiento entre salarios y financiación, la entidad «no dispondrá de recursos suficientes para atender sus obligaciones y actividades ordinarias», ya que las cuentas del consorcio son muy ajustadas. Y es que, si el presupuesto para 2026 es de 11,28 millones de euros, solo la partida de salarios supera el 75%, es decir, más de 8,6 millones de euros.

El Concello será la administración que más dinero aporte, con una partida de 4.000.000 de euros, igual que en 2025. La Xunta de Galicia aumenta su aportación en 100.000 euros, contribuyendo con 3.600.000 euros. También aumenta su presupuesto la Diputación, que pasa de 1.500.000 euros en 2025 a 1.560.000 este año.

El resto de aportaciones llegan de empresas públicas y privadas como Gadis (35.000 euros), Emalcsa (93.148 euros) e Inditex (165.000 euros), y de entidades sin ánimo de lucro como Amigos de la Sinfónica (18.245 euros). Los demás ingresos se reparten en venta de entradas, actuaciones o matriculaciones, entre otros. El Concello también aporta 650.000 euros para el funcionamiento de la Escuela Municipal de Música.

Gira por el Reino Unido y música de cine

La regidora local anunció que la Orquesta Sinfónica de Galicia reforzará su programación este año. En 2026 dará 32 conciertos para abonados del Palacio de la Ópera, dos en Bilbao, y hará una gira por siete ciudades del Reino Unido por primera vez en su historia.

Otra de las novedades será el primer festival de música para cine, con conciertos monográficos dedicados a cuatro compositores contemporáneos, que se llevará a cabo la primera semana de septiembre. A esto se le suman citas tradicionales como el concierto que se celebra cada mes de agosto en María Pita.

El gerente del Consorcio para la Promoción de la Música de A Coruña, Juan Antonio Cuéllar, habló del proyecto Chorus, en el que participarán más de 500 niños de colegios de A Coruña, coros juveniles e infantiles de la ciudad, junto con la Sinfónica de Galicia y la Orquesta Joven. “Eso nos da relevancia e importancia social que tiene la orquesta en temas de impacto social y cultural”.

Así salió la Sinfónica de números rojos

Juan Antonio Cuéllar asumió la gerencia del Consorcio para la Promoción de la Música (ente gestor de la Orquesta Sinfónica de Galicia) en junio y se encontró con 1,5 millones de euros en pagos comprometidos. A 31 de julio de 2025 ya se habían abonado facturas por 1,07 millones y quedaba un desequilibrio de 428.500 euros, que Xunta y Concello se comprometieron a cubrir con aportaciones de 200.000 euros cada uno. En su informe para la junta del Consorcio, Cuéllar subraya que se logró reducir la deuda y “rebajar significativamente el gasto” pese a los compromisos heredados de programación y cachés, cuyo incumplimiento podía suponer un riesgo reputacional internacional.

Para contener costes, la gerencia aplicó una estrategia de “reprogramación” y un plan con varias medidas: renegociación de cachés, optimización de la contratación de músicos de refuerzo y ajustes logísticos en el Palacio de la Ópera (ensayos, uso de salas y otros gastos asociados). También se redujeron costes de desplazamiento y manutención de coros y orquestas infantiles y juveniles, se reorganizaron ensayos del coro adulto y se dejó de pagar indemnizaciones y alojamiento a miembros de fuera de la ciudad. A cierre de año, se pagaron todas las facturas y el periodo medio de pago bajó de 120 a 104 días, quedando pendiente solo imputar al presupuesto una factura antigua (alquiler de escenario en María Pita de 2023, unos 44.000 euros) sujeta a un expediente de nulidad.