Casi 50 empleados de los talleres del Fórum y Ágora de A Coruña, en el «limbo» sin cobrar ni saber cuándo volverán a trabajar

El Programa Lecer del Fórum Metropolitano y el Agra do Orzán ofrece talleres para miles de coruñeses, con talleres que van desde la literatura a la astronomía y que deberían retomarse el próximo lunes, 2 de febrero. Pero la empresa adjudicataria del servicio, Serviplus, adeuda meses de nómina a los casi 50 trabajadores, algunos autónomos, que este miércoles se reunieron y acordaron realizar movilizaciones para la próxima semana. Y además, no hay una solución para retomar los cursos, con lo que tanto los autónomos como los empleados de la empresa, cerca de 35 fijos discontinuos, están en el «limbo» sin previsión de volver a trabajar y por tanto cobrar, explica el sindicalista de la CIG Adolfo Naya, presente en la reunión.

Según señala, «la mayoría de la gente no ha cobrado noviembre ni diciembre», y la interlocución con Serviplus «no está ni se la espera». En algunos casos la deuda llega a los 4.000 euros, indica el sindicalista, que añade que el Concello «no está dando soluciones». Serviplus también gestionaba las Escuelas Deportivas Municipales, pero la empresa municipal Emvsa asumió temporalmente el servicio. Los empleados de Lecer reclaman que respalde su servicio otra sociedad que depende del Concello, el IMCE, pues ahora «no hay ninguna empresa que llame a trabajar» a los empleados el lunes.

Si el Concello saca el servicio a concurso, explica Naya, los trabajadores pasarán meses sin empleo, y «por las fechas en las que estamos, no tiene pinta de que esto se resuelva» antes del lunes, aunque según el sindicalista el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, dijo que ese día saldría el programa. El personal se movilizará el mismo lunes a las 17.00 horas en la plaza de María Pita, donde se encuentra el Palacio Municipal, y se manifestará ante este en el próximo pleno ordinario.

El Concello, sin plan declarado para que se retomen los cursos

La empresa adjudicataria de los cursos del programa Lecer del Fórum Metropolitano y el Ágora, Serviplus, no se está haciendo cargo del servicio, y el Concello no respondió este miércoles a las preguntas de este diario ni aclaró en qué alternativas se están barajando para retomar un programa que debería volver a empezar el próximo lunes 2 de febrero, ni en qué fechas se podrían realizar los nuevos talleres.

Noticias relacionadas

La mayoría de los empleados tampoco ha cobrado las nóminas de noviembre y diciembre. La alcaldesa, Inés Rey, afirmó en diciembre que el Concello estaba en diálogo «permanente» con Serviplus «para que pague los salarios a los trabajadores que, evidentemente, están en una situación complicada».