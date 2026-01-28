Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El acusado de violar a su hija adoptiva lo niega y apunta a una venganza: "Yo le ponía muchos límites"

Fiscalía y acusación particular mantienen la petición de 17 años de cárcel por delitos continuados contra la libertad sexual, además de una indemnización de 30.000 euros

Fachada de la Audiencia de A Coruña

Fachada de la Audiencia de A Coruña / LOC

Agencias

El acusado de violar a su hija adoptiva entre 2017 y 2020 ha negado los hechos en la Audiencia de A Coruña, atribuyendo la denuncia a una "venganza" por los límites educativos que él le imponía. "No aceptaba ni una norma", declaró el procesado, quien justificó el consumo de alcohol con la menor y el intercambio de fotos sexuales alegando que intentaba "ir de colega" para no perder su confianza.

Fiscalía y acusación particular mantienen la petición de 17 años de cárcel por delitos continuados contra la libertad sexual, además de una indemnización de 30.000 euros. El fiscal sostiene que el relato de la víctima es "coherente" y carece de vacilaciones.

Por contra, la joven declaró que las agresiones eran frecuentes —"dos o tres veces por semana"— y que se quedaba "paralizada". Explicó que consumía drogas para "evadirse" y que el acusado controlaba su vida. Peritos judiciales respaldaron su versión, indicando que, pese a sus problemas emocionales y conductas autolesivas, la joven "no tiene una patología que le haga distorsionar la realidad" ni tendencia a la fabulación. La defensa pide la absolución alegando que se trata de una denuncia "totalmente preparada".

