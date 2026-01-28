Ana Fátima Gómez, neuropsicóloga clínica de A Coruña: "La caída de estrógenos intensifica los síntomas del TDAH en la menopausia"

Las fundaciones María José Jove e Ingada organizan, este sábado, la jornada Menopausia y TDAH: una mirada desde la prevención, una iniciativa que reunirá a profesionales de distintas especialidades sanitarias con el objetivo de «ofrecer una visión integral» sobre «los cambios físicos, cognitivos y emocionales que atraviesan las mujeres durante la menopausia», así como su relación con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

La cita tendrá lugar en la sede de la entidad que preside Felipa Jove, durante toda la mañana, con acceso gratuito y aforo ya completo. Ana Fátima Gómez, neuropsicóloga clínica y vocal del patronato de la Fundación Ingada, será una de las ponentes en el encuentro, donde hablará sobre «salud mental, autocuidado, higiene del sueño y cuidados en el entorno familiar».

"La idea de esta jornada es poner el foco en cómo los cambios y las fluctuaciones hormonales influyen en todas las mujeres, pero especialmente en las que tienen TDAH"

«La idea de esta jornada es poner el foco en cómo los cambios y las fluctuaciones hormonales influyen en todas las mujeres, pero especialmente en las que tienen TDAH. Los estudios empiezan a evidenciar, de hecho, que, en la etapa de perimenopausia y menopausia, la caída de estrógenos, principalmente, intensifica aún más los síntomas del TDAH», resalta Gómez, quien recuerda que «ya es sabido que en las mujeres hay un infradiagnóstico» de ese trastorno, debido a las «mayores dificultades para detectar la sintomatología a tiempo».

"Los síntomas del TDAH en las mujeres son diferentes, también, a la manifestación en los hombres. Ellas compensan más, enmascaran, la hiperactividad en ellas es más mental..."

«En dos jornadas anteriores [llevadas a cabo en Vigo y en A Coruña], ya explicamos que los síntomas del TDAH en las mujeres son diferentes, también, a la manifestación en los hombres. Ellas compensan más, enmascaran, la hiperactividad en ellas es más mental... Todas estas 'estrategias compensatorias' que las mujeres han ido poniendo a lo largo de su vida, al llegar a la etapa de perimenopausia y menopausia, ya no son suficientes, porque se juntan todos los estresores vitales: la sobrecarga de tareas; el encontrarse, también, envueltas en medio de lo que se conoce como esa ‘generación sándwich’ (tienen que hacerse cargo del cuidado de los hijos, de los padres...); los estereotipos de género; la presión social... Debido a todos los cambios hormonales y al descenso de estrógenos, esas estrategias fallan, y los síntomas del TDAH que habían sido compensados empiezan a generar disfunción», reitera.

"Solapamiento de síntomas"

«Esto lleva a las mujeres a acudir a consulta —prosigue—. Sin embargo, muchas veces se confunde, o no se piensa en un TDAH, sino en depresión, ansiedad... O en ‘niebla mental’, sin más, porque también hay ese solapamiento con los síntomas de la menopausia», explica la neuropsicóloga clínica y vocal del patronato de la Fundación Ingada, antes de hacer hincapié en que la cita de este sábado en la sede de la Fundación María José Jove busca «incidir en este agravamiento de la sintomatología» del TDAH que se produce, además, «en una etapa de muchos cambios en cualquier mujer» y, en especial, en las afectadas por ese trastorno.

"Es importante trabajar con todos los factores contextuales, desde una mirada integral y holística que no solo tenga en cuenta a la mujer, sino también al contexto que la rodea, es decir, a la familia"

"Atención específica" y "perspectiva de género"

«Cambios físicos, cognitivos, a nivel emocional, etc., que requieren una atención específica, con perspectiva de género y que tenga en cuenta todas estas cuestiones», subraya Gómez, cuya ponencia, que cerrará el encuentro, versará, precisamente, sobre «el impacto de la interacción de la menopausia y el TDAH en la salud mental, la ansiedad, el burnout del cuidado y de la crianza, toda la sintomatología anímica y en el autocuidado, a nivel general», así como «en la prevención», avanza.

Ana Fátima Gómez, neuropsicóloga clínica y vocal del patronato de la Fundación Ingada, en la sede de esta entidad, en A Coruña. / Carlos Pardellas

«Y, sobre todo, tratará de poner el foco, también, en la importancia de trabajar con todos los factores contextuales, desde una mirada integral y holística que no solo tenga en cuenta a la mujer, sino también al contexto que la rodea, es decir, a la familia», anticipa la neuropsicóloga clínica y vocal del patronato de la Fundación Ingada, quien reivindica, asimismo, la necesidad de centrar «la atención, también, en la relevancia de ofrecer formación e información para un adecuado acompañamiento de la familia a las mujeres en esa etapa».

"Los estudios cualitativos que comienzan a dirigir la atención hacia cuáles son las necesidades de las mujeres con TDAH destacan la importancia de poder llegar a un diagnóstico correcto, el acceso a los recursos adecuados y el alivio que les produce cuando son diagnosticadas y tienen un espacio donde poder conocerse sin sentirse juzgadas"

«Los estudios cualitativos que comienzan a dirigir la atención hacia cuáles son las necesidades de las mujeres con TDAH destacan la importancia de poder llegar a un diagnóstico correcto, el acceso a los recursos adecuados y el alivio que les produce cuando son diagnosticadas y tienen un espacio donde poder conocerse sin sentirse juzgadas», expone Gómez, quien considera que, «ahí, cobran también relevancia los grupos para personas adultas con TDAH» y, en concreto, «los específicos para mujeres», como los que hay en la Fundación Ingada.

Noticias relacionadas

Grupos de trabajo "específicos para mujeres"

«En estos grupos específicos se trabaja, desde una perspectiva psicoeducativa, en la comprensión acerca de cómo es el cerebro con TDAH, la sintomatología en las mujeres y toda esa influencia hormonal en ella, así como en el desarrollo de estrategias que les permitan compensar esa disfunción ejecutiva y la desregulación emocional», detalla la neuropsicóloga clínica y vocal del patronato de la Fundación Ingada, antes de reivindicar que «el apoyo, tanto a nivel familiar (con educación, pautas...) como social (a través de los grupos de ayuda mutua, psicoeducación...), constituyen, también una parte del tratamiento de las mujeres» con TDAH en la etapa de perimenopausia y menopausia, «que favorece y redunda en su autocuidado», finaliza.