El ANPA denuncia goteras en el colegio Wenceslao Fernández Flórez de A Coruña

Las familias exigen soluciones para garantizar la seguridad y salud de los menores

Goteras en las instalaciones del colegio.

Goteras en las instalaciones del colegio. / LOC

RAC

La ANPA San Cristóbal ha denunciado públicamente la situación «insostenible» que viven los alumnos del CEIP Wenceslao Fernández Flórez. Según las familias, los estudiantes de 5º de Primaria conviven desde hace semanas con numerosos calderos en clase para recoger el agua que cae del techo, además de sufrir desprendimientos de pintura sobre el material escolar. A pesar de los escritos enviados a la Xunta y al Concello de A Coruña tanto por la dirección del centro como por la ANPA, aseguran no haber recibido alguna. Las familias exigen una «solución inmediata» para garantizar la seguridad y salud de los menores ante el progresivo deterioro de las instalaciones.

