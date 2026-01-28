El ANPA denuncia goteras en el colegio Wenceslao Fernández Flórez de A Coruña
Las familias exigen soluciones para garantizar la seguridad y salud de los menores
La ANPA San Cristóbal ha denunciado públicamente la situación «insostenible» que viven los alumnos del CEIP Wenceslao Fernández Flórez. Según las familias, los estudiantes de 5º de Primaria conviven desde hace semanas con numerosos calderos en clase para recoger el agua que cae del techo, además de sufrir desprendimientos de pintura sobre el material escolar. A pesar de los escritos enviados a la Xunta y al Concello de A Coruña tanto por la dirección del centro como por la ANPA, aseguran no haber recibido alguna. Las familias exigen una «solución inmediata» para garantizar la seguridad y salud de los menores ante el progresivo deterioro de las instalaciones.
- La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
- El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
- Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90