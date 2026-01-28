De antigua nave de Caramelo a Gadis: el nuevo supermercado de Agrela ya tiene fecha de apertura

Todo a punto para la apertura del nuevo centro de Gadis en Agrela. Esta superficie se estrenará en una finca emblemática por lo que supuso para la historia de la moda en la ciudad. Gadisa acaba de terminar los trabajos para transformar la antigua fábrica textil de Caramelo, en el 159 de la calle Gambrinus, donde hace esquina con la avenida de Fisterra, en el nuevo supermercado que abrirá sus puertas este jueves 29 de enero.

Como incentivo en esta apertura, la empresa anuncia que regalará un altavoz inalámbrico a quienes gasten más de 35 euros el día de la apertura. Además, a quienes gasten más de 40 euros se les dará un cheque de 4 euros en la app móvil del supermercado.

Este centro, para el que la licencia de obra fue otorgada en agosto de 2024 y comenzó su proceso de rehabilitación en la primavera de 2025, tendrá parking para clientes y un horario más amplio de lo habitual, que irá de 9.00 a 21.45 horas.

En obras desde primavera

Esta antigua nave era el buque insignia de una empresa que en 2003 disponía de más de 800 trabajadores. Caramelo manufacturaba casi un millón de prendas al año en un mercado en el que llevaba 30 años compitiendo desde sus orígenes familiares.

Desde hace 10 años, esta histórica sede de la empresa tenía colgado el cartel de "se vende o se alquila", donde Manuel Jove buscaba darle una salida a través de Starco Invest, quien también tiene en su accionariado a José Collazo, dueño de Comar, y Modesto Fernández. Los dos primeros empresarios fueron los que en su día impulsaron la creación del centro comercial Marineda City junto a José Souto.

Nuevo Claudio Express

Además, según informa en una nota de prensa, la empresa Gadisa continúa implantando la franquicia Claudio en A Coruña y su área metropolitana y estrena un Claudio Express de 60 metros cuadrados en la avenida Ernesto Che Guevara 166, en Bastiagueiro. Este nuevo establecimiento forma parte de la estación de servicio contigua al Gadis Hiper que la compañía tiene en Oleiros.