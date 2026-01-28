A Coruña lanza una campaña para la convivencia entre los vecinos y el ocio nocturno: "Salir por la noche no es ningún pecado"

El Concello de A Coruña ha presentado esta mañana su nueva campaña de sensibilización ciudadana bajo el lema Este é o teu sinal, una iniciativa diseñada para armonizar la actividad del ocio nocturno con el descanso de los residentes. La alcaldesa, Inés Rey, ha sido la encargada de desgranar los detalles de esta acción, que surge como fruto del diálogo iniciado en marzo de 2025. En aquella fecha se constituyó una mesa de trabajo general que derivó en una mesa técnica con un objetivo doble y claro: garantizar el derecho al descanso de los vecinos y asegurar la seguridad jurídica para que el sector hostelero pueda desenvolver su actividad empresarial.

Aunque las reuniones de la mesa técnica ya han concluido y el Concello trasladará en las próximas semanas una propuesta normativa basada en las aportaciones de todas las partes, el gobierno local ha considerado prioritario actuar ya en el ámbito de la educación cívica. Rey destacó que, más allá de las futuras regulaciones, era imprescindible "concienciar a la ciudadanía y a la clientela del ocio nocturno" sobre la importancia de respetar unas normas de conducta elementales. La regidora subrayó que salir por la noche y pasarlo bien "no es ningún pecado", pero debe hacerse desde el respeto, sin necesidad de "salir con la copa, pegar gritos y ponerse a mear en los portales".

La campaña tiene un enfoque muy gráfico y visual, centrándose en tres mensajes directos que buscan erradicar las conductas más molestas: no hacer ruido fuera de los establecimientos, no sacar bebidas a la calle y no orinar en espacios públicos. Según explicó la alcaldesa, el cumplimiento de estas tres premisas básicas —"no gritar, no beber fuera, no mear"— beneficiará a toda la ciudad. Por un lado, mejorará el descanso vecinal; por otro, aliviará a los hosteleros, que a menudo deben contratar personal extra para controlar estos comportamientos; y finalmente, facilitará la labor de la administración municipal en la vigilancia del espacio público.

Despliegue antes del Carnaval

Para lograr un impacto real en la ciudadanía, la campaña contará con un amplio despliegue de material promocional. La campaña incluirá la distribución de carteles, posavasos, pegatinas, 'totebags' y vinilos que se colocarán directamente en los locales de ocio. El objetivo es que el mensaje sea omnipresente en los puntos de encuentro nocturno, recordando a los clientes su responsabilidad individual en la convivencia urbana. Inés Rey matizó que, aunque la mayoría de la gente se comporta correctamente en una ciudad a la que "le gusta divertirse", la campaña está dirigida a esa minoría que aún no cumple con las normas de civismo.

El despliegue se intensificará durante las próximas semanas con acciones a pie de calle. Se instalarán cubos informativos en las principales zonas de ocio nocturno y habrá equipos de personas explicando la campaña directamente a los usuarios. La intención del Concello es que la iniciativa esté a pleno rendimiento antes de la llegada del Carnaval, una de las épocas de mayor actividad festiva en la ciudad, para asegurar que todos los coruñeses estén "debidamente concienciados" antes de las celebraciones.

Un frente común: hosteleros y vecinos

La presentación contó con el respaldo explícito de los sectores implicados. Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, agradeció al Concello la puesta en marcha de esta herramienta, reconociendo que la ciudad "la hacemos entre todos". Cañete admitió que, aunque la obligación de los hosteleros es evitar molestias para ganarse la vida, a menudo se ven penalizados con multas por las conductas incívicas de sus clientes. "Esta campaña nos va a ayudar a decirle a nuestros clientes que no hagan ruido", señaló, reafirmando el compromiso del sector para evitar que la gente grite o consuma alcohol en la vía pública.

Por su parte, Luisa Varela, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana, valoró positivamente la colaboración activa entre las partes. Varela, quien se definió también como usuaria del ocio, recordó la difícil realidad de quienes viven encima de bares ruidosos y la necesidad de pelear por su descanso. "Nos tenemos que divertir, pero tiene que ser una diversión sana", apuntó, destacando que campañas institucionales como esta son vitales hoy en día, ya que para un vecino llamar la atención a alguien por su comportamiento en la calle puede derivar en "situaciones complicadas".