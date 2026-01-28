David Ruiz, cantante de La M.O.D.A., en A Coruña: «Nos han pasado cosas que ni soñábamos gracias al grupo»

Dos años de parón de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (M.O.D.A.) dieron vida a San Felices, su sexto disco. Un álbum que habla del barrio, de los amigos y del paso del tiempo. En el estudio, sus miembros llegaron a preguntarse si la gente se había olvidado de ellos. La respuesta está clara: número uno en ventas y entradas agotadas en todos sus conciertos. Este viernes y sábado tocan en la sala Pelícano, con entradas agotadas. El cantante y compositor del grupo, David Ruiz, charla sobre canciones y recuerdos antes de subirse al escenario.

¿Han hecho en este disco un homenaje a la vida sencilla?

A nuestro barrio, a nuestro mundo. En un momento en el que todo va tan rápido, que la tecnología lo ocupa prácticamente todo, y también en un momento en el que lo global cada vez gana más espacio, parece que las cosas increíbles solo pasan en las grandes capitales del mundo y que el resto no existimos. Esto es de alguna manera una reivindicación de nuestro mundo y de tener los pies en el suelo.

¿Volver al barrio les sirve de refugio?

Sí, sin duda, siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos pensado. El hecho de seguir viviendo en Burgos y de seguir viviendo en el mismo mundo que antes de tener el grupo y rodeados de la misma gente es algo fundamental para tener la cabeza en su sitio y para que no se te vaya la pinza. Para nosotros es muy importante tener este refugio.

¿Con San Felices descubrieron, como dice un de las canciones, que «lo mejor está al otro lado del miedo»?

Sí, la vida te va enseñando algunas cosas, a veces de forma demasiado directa y otras veces de forma más discreta, pero vamos aprendiendo y al final son muchos años con el grupo y cada vez más años también en este mundo y eso siempre se refleja en las letras. Todo lo que vivimos, lo que sentimos o lo que sucede a nuestro alrededor.

En esas letras noto un componente de nostalgia, pero sin caer en la tristeza. ¿Es porque se trata de la vida pura y dura?

Nosotros siempre hemos tenido ese punto bajonero en las letras. Pero creemos que este álbum es quizá el menos melancólico y el menos nostálgico, aunque a pesar de todo sigue teniendo un punto de melancolía porque, al final, está en nuestra identidad y siempre va a estar ahí en las letras.

De repente aparecen temas como Si bailas, bailo.

Sí, quizá es nuestro álbum más luminoso, también lo pensamos nosotros. Creemos que es un disco donde se notan estos dos años de parón, de poder coger aire y de tomar perspectiva de las cosas, de hacer el disco un poco más a fuego lento, sin tener que intercalarlo con giras, poder estar más tiempo en el local y en el estudio... Eso se ha notado. Estamos en un momento muy bueno, consideramos que probablemente es el momento más bonito del grupo, estamos muy a gusto y al final eso se acaba colando en las letras siempre.

Habla de lo rápido que va todo. Usted canta «los tiempos que vivimos eran los mejores y no lo sabíamos». ¿Nos olvidamos de disfrutar del presente?

Sí, de alguna manera es como si no fuésemos capaces de estar en el presente, quizá por lo que hablábamos, por la manera en la que se vive ahora. Tenemos la mente muy por delante a veces o muy atrapada en el ayer y ahí hay un punto difícil. Esa canción es también una especie de homenaje a nuestro compañero Jaco Naya, que precisamente es de A Coruña y que dejó la banda hace un par de años. Un homenaje a todo lo que hemos vivido juntos y a lo felices que hemos sido durante estos años. Nos han pasado cosas que ni soñábamos gracias al grupo. Es una mirada al pasado, pero más que solo con melancolía , es una mirada feliz de todas las cosas guapas que hemos pasado juntos. Qué bonito haberlo vivido.

Han contado con grandes invitados. ¿Cómo ha sido trabajar en el estudio con Leiva y Repion?

Pues una experiencia súper bonita, de estas que te da la música. Poder compartir canciones con gente a la que admiras, y descubrir que hay química y que en el estudio salen las cosas adelante y echar un rato muy agradable, es un recuerdo para toda la vida. Eso es lo que nos llevamos y estamos súper contentos de cómo han hecho crecer la canción, tanto Repion como Leiva.

Parece que todo va bien, pero es difícil olvidar el problema con la ticketera Wegow, que os debe dinero. ¿Cómo lo han afrontado?

Sí, fue un palo inesperado que nos pilló justo cuando estábamos acabando de grabar el disco y preparando la vuelta. Pero decidimos centrarnos en lo que nos ha hecho tener un grupo y en lo que nos hizo empezar a ensayar en el garaje de Joselito hace ya 15 años, que son las canciones, los conciertos y el público. Al final eso es lo único que nos interesa de todo esto. Aunque ha sido un palo, hemos podido, gracias también a que tenemos una trayectoria detrás y a que el público siempre ha estado ahí, asumir la gira, no cancelar ninguna fecha y no dejar atrás a ninguno de nuestros compañeros del equipo. Así que estamos súper orgullosos y mirando para adelante.

Otros grupos que están naciendo pueden quedarse en el camino por situaciones como esa.

Claro, es que es una salvajada lo que han hecho, aparte de una irresponsabilidad, gastarse el dinero del público y de los grupos, el dinero que no era suyo, y hay mucha gente a la que le habrá tocado de forma muy dura. Independientemente de las cifras, cuando estás empezando un grupo, un proyecto, el más mínimo traspié puede ser fatal. Así que toda nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros afectados por esto. No tenemos mucha esperanza de que esto se resuelva positivamente, pero vamos a esperar y a ver hacia dónde va.