Detenido un trabajador de la planta de Nostián de A Coruña por sustraer materiales para revender
La investigación continúa abierta
A Coruña
La Guardia Civil ha detenido a un trabajador de la planta de tratamiento de materiales de A Coruña, situada en Nostián, por un delito de hurto relacionado con el medio ambiente.
Aunque la investigación sigue abierta, y no se descartan más detenciones, los agentes lo han arrestado a primera hora de este miércoles, cuando el empleado salía de su turno de noche.
Según fuentes de la empresa, desde Albada se había denunciado la desaparición de material que supuestamente este empleado sacaba de la planta para revender en una chatarrería del polígono de Agrela.
