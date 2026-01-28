Detienen 'in fraganti' a dos hombres mientras robaban el catalizador de una furgoneta en el barrio de Eirís de A Coruña
Sucedió en la madrugada de este martes en el barrio de Eirís
La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a dos varones tras robar el catalizador de una furgoneta estacionada en la vía pública en A Coruña.
Los hechos sucedieron en la madrugada de este martes en la avenida Lamadosa, que conecta el barrio de Eirís con el Complejo Hospitalario de A Coruña. En ese momento, un viandante observó a un hombre en los bajos del vehículo con una sierra radial. También vio que otro vehículo circulaba adelante y atrás en esa calle, por lo que decidió llamar al 091.
Al llegar al lugar, una patrulla policial comprobó los bajos de la furgoneta y pudo ver que varios tubos habían sido cortados para robarle el catalizador. Rápidamente, se procedió a buscar a esas dos personas en la zona y localizaron a uno de ellos en la calle Cabanas, próxima al lugar del robo, con su ropa y manos manchadas de grasa.
El vehículo anteriormente visto por el alertador fue localizado en calles aledañas. El conductor, al ver la patrulla policial se dio a la fuga, aunque finalmente fue interceptado en la calle Vila de Miño, vía paralela a donde fue encontrado su compañero.
El catalizador de la furgoneta se encontró oculto tras unos arbustos cercanos, y las herramientas utilizadas en el robo también en un contenedor de basura. Este miércoles fueron puestos a disposición judicial.
- La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
- El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
- Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90