Noche de protesta en el Concepción ArenalRedada antidroga en A CoruñaAsí era el pub más "auténtico" en los 90El Dépor y el mercado de fichajes
Detienen 'in fraganti' a dos hombres mientras robaban el catalizador de una furgoneta en el barrio de Eirís de A Coruña

Sucedió en la madrugada de este martes en el barrio de Eirís

Vehículo de la Policía Nacional.

Vehículo de la Policía Nacional. / LOC

Alberto Rivera

A Coruña

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a dos varones tras robar el catalizador de una furgoneta estacionada en la vía pública en A Coruña.

Los hechos sucedieron en la madrugada de este martes en la avenida Lamadosa, que conecta el barrio de Eirís con el Complejo Hospitalario de A Coruña. En ese momento, un viandante observó a un hombre en los bajos del vehículo con una sierra radial. También vio que otro vehículo circulaba adelante y atrás en esa calle, por lo que decidió llamar al 091.

Al llegar al lugar, una patrulla policial comprobó los bajos de la furgoneta y pudo ver que varios tubos habían sido cortados para robarle el catalizador. Rápidamente, se procedió a buscar a esas dos personas en la zona y localizaron a uno de ellos en la calle Cabanas, próxima al lugar del robo, con su ropa y manos manchadas de grasa.

El vehículo anteriormente visto por el alertador fue localizado en calles aledañas. El conductor, al ver la patrulla policial se dio a la fuga, aunque finalmente fue interceptado en la calle Vila de Miño, vía paralela a donde fue encontrado su compañero.

El catalizador de la furgoneta se encontró oculto tras unos arbustos cercanos, y las herramientas utilizadas en el robo también en un contenedor de basura. Este miércoles fueron puestos a disposición judicial.

