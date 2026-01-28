Una discusión entre dos sintecho deja un herido leve de arma blanca en el barrio Agra do Orzán, en A Coruña

Una discusión entre dos sintecho dejó un herido en la tarde de este miércoles en la calle Manuel Deschamps de A Coruña, en el barrio del Agra do Orzán y cerca de la avenida de O Peruleiro, y provocó la intervención de la Policía Local. De acuerdo con fuentes conocedoras de la actuación, la víctima, que fue trasladada a instalaciones hospitalarias, tiene una lesión leve, y hay versiones diferentes acerca de cómo se produjo esta.

Según la versión de la víctima, el supuesto agresor, que va en silla de ruedas, lo atacó e hirió con un arma blanca. Pero de acuerdo con este, el herido se provocó la lesión a sí mismo. Según fuentes que conocen los detalles de la intervención, no se trata de una herida grave, sino más bien parece que el arma blanca haya rascado la piel del lesionado. El hombre fue trasladado para recibir atención médica. El supuesto atacante no presentaba heridas.

El suceso se produjo cerca del cruce de Manuel Deschamps con la ronda de Outeiro, y la Policía Local identificó a los dos implicados. Lo más probable, según fuentes consultadas, es que se denuncien el uno a al otro.

La presencia de armas blancas en los sucesos de A Coruña no es habitual, pero se da con cierta frecuencia: en diciembre dos personas murieron tras ser apuñaladas, uno en una pelea en el parque de Santa Margarita y otra, una joven, en su domicilio.