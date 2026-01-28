El eclipse agota plazas de hoteles en A Coruña y dispara los precios con habitaciones a 4.500 euros

A Coruña comparte con ciudades como Palma de Mallorca, Valladolid, Oviedo, León, Bilbao, Tarragona, Zaragoza, Santander, Segovia, Soria y Valencia el listado de mejores lugares desde los que ver el eclipse total del 12 de agosto. Ha pasado más de un siglo desde la última vez que ocurrió algo parecido en la península, por lo que la expectación generada es muy significativa. La actividad en los hoteles demuestra el interés: se han registrado un 40% más de reservas de lo que es habitual en estas fechas, hay plazas agotadas y habitaciones con precios disparados. En una búsqueda en portales como Trivago o Booking se pueden ver ofertas de habitaciones de 400 a 1.000 euros. Incluso hay una por 4.500 euros la noche, casi 20 veces más de lo habitual en un mes de agosto.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, asegura que esas fechas "se plantean como una semana muy diferente a otros años", sobre todo por "la anticipación con la reserva".Ya llevan registrado "un 40% más de lo habitual". Aunque indica que "el resultado va a ser el mismo que otros años, llenaremos", ya que agosto es un mes con alta demanda por las vacaciones veraniegas y las fiestas de María Pita.

Los hoteles tratan de "introducir esta demanda dentro" de la que ya tenían. Por eso, algunos alojamientos fijan como requisito un mínimo de tres noches para pernoctar en la ciudad el 12 de agosto. Es el caso, por ejemplo, del hotel Riazor, que se puede reservar tres noches por 1.423 euros. Para esos mismos días, el Attica21 tiene una oferta por 1.047 euros, mientras que la del Meliá María Pita es de 1.456 euros. Aunque si se elige una suite con vistas el mar el precio puede alcanzar casi los 2.000 euros. En el hotel Finisterre, el único cinco estrellas de la ciudad, la cuenta puede llegar a los 2.441 euros. En la semana anterior, también tres noches, las ofertas en la ciudad oscilan entre los 400 y 900 euros.

Si la búsqueda se hace en Trivago o Booking y no en las páginas oficiales de los hoteles, se pueden ver ofertas que alcanzan los 4.500 euros por solo una noche. No obstante, también quedan habitaciones por 300 o 400 euros.

Collazos reconoce que "los precios son más altos", pero insiste en que "es un día puntual". Cada establecimiento, señala, decide qué ofertas poner y qué número de noches exigir al cliente.

Collazos explica que estos picos de demanda se dan "con partidos de fútbol o conciertos de artistas muy consolidados que mueven legiones de seguidores". En el caso del eclipse, además, "durante esos días habrá dos congresos en la ciudad relacionados con esa temática. "Nos permite lucirnos en el segmento MICE [turismo de congreso] en una fecha que es muy vacacional", analiza.

El presidente de Hospeco avanza que intentarán "elaborar cosas sobre el eclipse para que el cliente disfrute de lo que va a haber". Sobre la mesa hay ideas como ofrecer gafas o guías para ver este fenómeno. Los hoteles tienen claro que si el viajero "elige A Coruña ese día es por el eclipse".

Alta demanda en pisos turísticos

Los pisos turísticos también saben que el 12 de agosto va a ser un día importante en A Coruña. No solo ha aumentado la demanda, también los precios. En Airbnb hay 12 ofertas para esa noche, con precios que van de los 153 euros por una habitación a los 680 euros por un apartamento completo con cuatro camas. Si se amplía la reserva a tres noches, las ofertas llegan a la veintena, pero la cuenta sube a unos 1.600 euros en algunos casos.

Dos congresos astronómicos y una quíntuple escala de cruceros

Las actividades en A Coruña durante la segunda semana de agosto girarán en torno al eclipse. La ciudad será sede de dos congresos astronómicos: Third Solar MHD Conference y New Frontiers in Cosmology. Además, habrá charlas y se habilitarán una serie de puntos de observación en O Portiño, Bens y Monte de San Pedro para disfrutar del acontecimiento, que comenzará a las 19:31 horas y llegará a su máximo alrededor de las 20:28.

Ese día, la Banda Municipal ofrecerá un concierto con un repertorio de bandas sonoras de películas relacionadas con el espacio y habrá una actuación especial de la orquesta Los Satélites. Así lo desveló el Concello en su participación en Fitur. Además, está prevista una quíntuple escala de cruceros para ese 12 de agosto.

La red de Museos Científicos, y, en especial, el Planetario de la Casa de las Ciencias, se suman a los escenarios para disfrutar y aprender sobre el acontecimiento con una programación especial y una exposición itinerante. La programación en torno al eclipse también se trasladará a los centros educativos y cívicos de la ciudad, con una campaña divulgativa sobre el acontecimiento este mes de marzo.

Bajo el lema de CidadEclipse, A Coruña prepara una programación atractiva que invita a los turistas a visitar la ciudad con motivo del fenómeno, pero también a los propios coruñeses a mirar hacia el cielo.