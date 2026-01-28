Los graduados sociales alertan: «La Administración digitalizada nos está empeorando la calidad de vida»

La Administración digital no funciona de forma eficiente, según denuncia el vicepresidente del Colegio de Graduados Sociales, David Doldán, quien pone como ejemplos las notificaciones en fines de semana y por triplicado, así como la imposibilidad de contactar con los funcionarios

La digitalización se planteó como una solución a los problemas tradicionales de la Administración, pero ahora es más difícil contactar con ella.

Esto venía para mejorar y lo que ha hecho es empeorar la calidad de vida de los profesionales, mientras que los ciudadanos no son capaces de conseguir citas con la Administración. Nos encontramos en una situación de desbordamiento total en la que la Administración ha decidido no hablar. Se escuda las plataformas y las sedes electrónicas y no da explicación ni atiende a los ciudadanos, empresas y profesionales como debería.

¿Qué problemas se encuentran con esta mecánica ?

Primero, la complejidad de las plataformas. Cada administración tiene la suya con sus formas de funcionar y de responder. Antes la Tesorería General de la Sede Social tenía funcionarios especializados en autónomos, régimen del hogar, recaudación, aplazamientos… y ahora pretende que nosotros controlemos todas las gestiones cuando ellos no eran capaces de que su personal fuera multidisciplinar. Y hablo también del INSS y el SEPE. Eso nos genera una sobrecarga de trabajo brutal y muchas veces no tenemos capacidad de respuesta. Nos mandan notificaciones los fines de semana, con lo cual ya empieza a correr el plazo de diez días de puesta a disposición de la notificación. Lo que pedimos es que la Administración pública contrate o cree puestos de funcionarios para poder atender a los ciudadanos y no derive hacia nosotros toda la carga de trabajo administrativa, que además tampoco nos paga. Antiguamente había la administración concertada, que nos daba una pequeña compensación por la colaboración que hacíamos, pero desde la pandemia nos ha volcado una infinidad de trabajo y no nos da ninguna compensación.

¿Han reclamado que no haya notificaciones fuera del horario laboral?

Hay una reivindicación permanente de nuestro Consejo General para que no nos notifiquen ni viernes por la tarde ni fines de semana, ya que en 2024 hubo 72 millones de notificaciones de ese tipo. Pero aunque notifiquen fuera de nuestro horario laboral, no nos amplían el plazo para contestar, en el que ya cuenta el sábado y el domingo. Nuestro convenio colectivo no permite que nuestro personal esté a disposición de la Administración los siete días de la semana. Tenemos derecho a la desconexión digital. La Administración a las empresas les exige que aplique esa ley, pero a colaboradores como nosotros no. Con la Agencia Tributaria se consiguió que entre viernes por la tarde y domingo no se nos notifique y nos permite tener un calendario de vacaciones en el que no transmite ninguna notificación. Pero la Seguridad Social y el INSS siguen haciéndolo.

¿Repercute también en las empresas a las que hacen gestiones?

El ciudadano contrata nuestros servicios, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo de la Administración, por lo que el tiempo de dedicación al cliente se nos acorta muchísimo. Se nos ha dado el caso de que se han triplicado las notificaciones para un alta o una baja laboral, por lo que de alguna forma somos los carteros de la Administración, cuando es una labor que debería hacer ella. La Administración digital estaría muy bien racionalizándola, pero nos está empeorando la calidad de vida a todos. No está sirviendo para mejorar los procesos y disponer de más tiempo.

¿Sigue habiendo un gran movimiento de papeles a pesar de la digitalización?

El papel se sustituye por la notificación electrónica, pero muchas veces tenemos dos o tres notificaciones del mismo procedimiento, lo que obliga a verlos dos o tres veces para ver si es el mismo. Para ser claros, la Administración digitalizada no está siendo eficiente.

¿También se perjudica a los clientes con estas situaciones?

Hay un caso que muy claro, que es el régimen del trabajo en el hogar, que se utiliza muchas veces por gente mayor que necesita una persona que la cuide. Esa gente no puede acudir a una administración digitalizada, necesita un profesional que le tramite porque no todo el mundo tiene que tener un certificado digital ni conocimientos. Antes un funcionario te ayudaba a tramitar el alta, pero ahora te dicen que es imposible hacer un trámite presencial. Nos ocurre en el INSS, porque se presenta un expediente de jubilación por una plataforma digital y lo puede atender cualquier oficina de España. A veces hay incidencias y llamamos para solventarlas, pero nos dicen que no nos pueden atender porque el expediente está en Guadalajara. Muchas veces no tenemos nosotros ni con quién hablar, porque no quieren ni atendernos telefónicamente.

¿Supone tensión para los graduados sociales?

Es un estrés tremendo. Tenemos compañeros que están dejando la profesión. Nos cuesta que la gente joven vea que somos un sector atractivo, buscan las empresas y no los despachos profesionales porque el estrés y el ritmo de trabajo que nos transmite la Administración es brutal.