¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 28 de enero

Conciertos, presentaciones literarias, conferencias, cine... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

El escritor Xavier Seoane. / Carlos Pardellas

RAC

Concierto del dúo Full Art en el Casino

20.00 horas | El ciclo Notas y Hogueras cuenta esta tarde con el dúo formado por Jorge Riveira Varela y Daniel Sánchez Seijo. La entrada es libre.

Sporting Club Casino

Xavier Seoane presenta ‘O canto da terra’

20.00 horas | Presentación de la antología poética de Xavier Seoane: O canto da terra 1978-2023, en edición bilingüe publicada por la editorial Dilema.

Portas Ártabras

Proyección de la película ‘The last man’

20.30 horas | Película de Ghassan Salhab estrenada en 2006. Trata sobre un asesino en serie en Beirut. Se proyecta en versión original subtitulada.

Filmoteca de Galicia

Conferencia con Rubén Cuevas

12.00 horas | El CEO y cofundador de Hiili imparte la charla

El enfoque científico-práctico para la IA verde, organizada por la Cátedra Inditex-UDC.

Citic

El eclipse agota plazas de hoteles en A Coruña y dispara los precios con habitaciones a 4.500 euros

El tiempo en A Coruña según la Aemet: más lluvia y alerta naranja en el litoral

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 28 de enero

La Xunta y el Concello de A Coruña se comprometen a aumentar el presupuesto de la Sinfónica de Galicia cada año

Desarticulada una red de narcotráfico en A Coruña: la sorprendente tienda de zapatillas 'premium' como fachada

Encierro en el colegio Concepción Arenal de A Coruña: "El profesorado está harto"

La Xunta aporta más de 600.000 euros para el centro de Adaceco en A Coruña

La Universidad da Coruña y Denodo impulsan una cátedra tecnológica conjunta

