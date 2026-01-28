¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 28 de enero
Conciertos, presentaciones literarias, conferencias, cine... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Concierto del dúo Full Art en el Casino
20.00 horas | El ciclo Notas y Hogueras cuenta esta tarde con el dúo formado por Jorge Riveira Varela y Daniel Sánchez Seijo. La entrada es libre.
Sporting Club Casino
Xavier Seoane presenta ‘O canto da terra’
20.00 horas | Presentación de la antología poética de Xavier Seoane: O canto da terra 1978-2023, en edición bilingüe publicada por la editorial Dilema.
Portas Ártabras
Proyección de la película ‘The last man’
20.30 horas | Película de Ghassan Salhab estrenada en 2006. Trata sobre un asesino en serie en Beirut. Se proyecta en versión original subtitulada.
Filmoteca de Galicia
Conferencia con Rubén Cuevas
12.00 horas | El CEO y cofundador de Hiili imparte la charla
El enfoque científico-práctico para la IA verde, organizada por la Cátedra Inditex-UDC.
Citic
