¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 28 de enero

Concierto del dúo Full Art en el Casino

20.00 horas | El ciclo Notas y Hogueras cuenta esta tarde con el dúo formado por Jorge Riveira Varela y Daniel Sánchez Seijo. La entrada es libre.

Sporting Club Casino

Xavier Seoane presenta ‘O canto da terra’

20.00 horas | Presentación de la antología poética de Xavier Seoane: O canto da terra 1978-2023, en edición bilingüe publicada por la editorial Dilema.

Portas Ártabras

Proyección de la película ‘The last man’

20.30 horas | Película de Ghassan Salhab estrenada en 2006. Trata sobre un asesino en serie en Beirut. Se proyecta en versión original subtitulada.

Filmoteca de Galicia

Conferencia con Rubén Cuevas

12.00 horas | El CEO y cofundador de Hiili imparte la charla

El enfoque científico-práctico para la IA verde, organizada por la Cátedra Inditex-UDC.

Noticias relacionadas

Citic