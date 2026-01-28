Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noche de protesta en el Concepción ArenalRedada antidroga en A CoruñaAsí era el pub más "auténtico" en los 90El Dépor y el mercado de fichajes
instagramlinkedin

Un local comercial de la avenida Calvo Sotelo sufre una inundación por un río subterráneo debajo del edificio

Los bomberos de A Coruña acudieron hoy de madrugada para achicar agua del sótano del inmueble

Bomberos de A Coruña durante una intervención.

Bomberos de A Coruña durante una intervención. / Casteleiro

Sandra Abad

Los bomberos de A Coruña han intervenido hoy de madrugada por un aviso de inundación en un local comercial de la avenida de Calvo Sotelo en un edificio con un río subterráneo, según explican los efectivos de emergencias en el parte de esta intervención. El aviso por esta inundación llegaba al parque de bomberos alrededor de las 01.30 horas.

Al lugar acudieron cuatro bomberos con un vehículo para realizar el achique de agua en el sótano del inmueble. Según explican los efectivos de emergencias en el informe de este servicio "la bomba que dispone la comunidad no funcionaba" y "el agua se le acumulaba debido a que discurre un río subterráneo por debajo del edificio".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
  2. Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
  3. La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
  4. Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
  5. El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
  6. El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
  7. Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo
  8. Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90

Los graduados sociales alertan: «La Administración digitalizada nos está empeorando la calidad de vida»

Un local comercial de la avenida Calvo Sotelo sufre una inundación por un río subterráneo debajo del edificio

Un local comercial de la avenida Calvo Sotelo sufre una inundación por un río subterráneo debajo del edificio

El eclipse agota plazas de hoteles en A Coruña y dispara los precios con habitaciones a 4.500 euros

El eclipse agota plazas de hoteles en A Coruña y dispara los precios con habitaciones a 4.500 euros

El tiempo en A Coruña según la Aemet: más lluvia y alerta naranja en el litoral

El tiempo en A Coruña según la Aemet: más lluvia y alerta naranja en el litoral

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 28 de enero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 28 de enero

La Xunta y el Concello de A Coruña se comprometen a aumentar el presupuesto de la Sinfónica de Galicia cada año

La Xunta y el Concello de A Coruña se comprometen a aumentar el presupuesto de la Sinfónica de Galicia cada año

Desarticulada una red de narcotráfico en A Coruña: la sorprendente tienda de zapatillas 'premium' como fachada

Desarticulada una red de narcotráfico en A Coruña: la sorprendente tienda de zapatillas 'premium' como fachada

Encierro en el colegio Concepción Arenal de A Coruña: "El profesorado está harto"

Encierro en el colegio Concepción Arenal de A Coruña: "El profesorado está harto"
Tracking Pixel Contents