Un local comercial de la avenida Calvo Sotelo sufre una inundación por un río subterráneo debajo del edificio
Los bomberos de A Coruña acudieron hoy de madrugada para achicar agua del sótano del inmueble
Los bomberos de A Coruña han intervenido hoy de madrugada por un aviso de inundación en un local comercial de la avenida de Calvo Sotelo en un edificio con un río subterráneo, según explican los efectivos de emergencias en el parte de esta intervención. El aviso por esta inundación llegaba al parque de bomberos alrededor de las 01.30 horas.
Al lugar acudieron cuatro bomberos con un vehículo para realizar el achique de agua en el sótano del inmueble. Según explican los efectivos de emergencias en el informe de este servicio "la bomba que dispone la comunidad no funcionaba" y "el agua se le acumulaba debido a que discurre un río subterráneo por debajo del edificio".
