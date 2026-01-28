Una mujer muere en A Coruña al precipitarse desde un edificio

Una mujer de unos 60 años ha fallecido hoy en A Coruña al precipitarse desde un edificio a la vía pública. Ha ocurrido esta mañana en la calle Manuel Piñeiro Pose, en las inmediaciones del parque Europa, y la investigación apunta a una muerte por suicidio.

Si necesita ayuda, tiene pensamientos o ideaciones suicidas puede llamar a los teléfonos de ayuda 024, 061 y 112.