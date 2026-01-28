Una mujer muere en A Coruña al precipitarse desde un edificio
Ha ocurrido esta mañana en la calle Manuel Piñeiro Pose, en las inmediaciones del parque Europa
Una mujer de unos 60 años ha fallecido hoy en A Coruña al precipitarse desde un edificio a la vía pública. Ha ocurrido esta mañana en la calle Manuel Piñeiro Pose, en las inmediaciones del parque Europa, y la investigación apunta a una muerte por suicidio.
Si necesita ayuda, tiene pensamientos o ideaciones suicidas puede llamar a los teléfonos de ayuda 024, 061 y 112.
