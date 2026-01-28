Da positivo en alcoholemia en A Coruña un conductor con el carné suspendido hasta 2051

La Policía Local de A Coruña, en un control de alcoholemia en la noche de este pasado martes, dio el alto a un conductor que, tras hacer la prueba, se demostró que superaba la tasa máxima de alcohol en sangre permitida.

Además los agentes, al comprobar sus datos, vieron que no solo carecía de permiso de circulación, sino que acumulaba suspensiones hasta el año 2051, por lo que aún le quedan 25 años por cumplir.

Reincidentes

Precisamente, en un balance del año pasado, se estimaba que Tráfico había sacado ya de la carretera en los últimos 20 años a 34.000 gallegos reincidentes en delitos para la seguridad vial.

“Hay gente que repite, repite y repite y hasta que no se matan o entran en la cárcel —poquísimos— no paran”, advertía en este diario el jefe de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia, el teniente coronel Antonio Hidalgo en 2024.

Noticias relacionadas

Ahora, este conductor reincidente se expone a seguir sumando años en la retirada de su permiso de circulación.