Dos personas precisan asistencia médica por inhalación de humo tras un incendio en Elviña, en A Coruña

Dos personas precisaron asistencia médica tras inhalar humo este miércoles en un incendio en la calle Juan Díaz Porlier, en el barrio Elviña de la ciudad de A Coruña. De acuerdo con 112 Galicia, en torno a las 20.00 horas una persona llamó al servicio "para informar de que le ardía la campana de la cocina, que había prendido fuego en la sartén y que le había pasado a la campana". En un primer momento afirmó que había conseguido apagarlo con un extintor, y que, aunque se había ido la luz, "no había nadie afectado".

Sin embargo, después de pasar el aviso a los Bomberos, la misma persona comunicó que el fuego se había reproducido. Los Bomberos acudieron al lugar y pidieron asistencia sanitaria por inhalación de humo para dos personas que se encontraban en la vivienda y presentaban síntomas de intoxicación. Además de avisar al servicio de emergencias, los gestores del 112 pusieron los hechos en conocimiento del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Policía Local y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.