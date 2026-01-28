Dos personas precisan asistencia médica por inhalación de humo tras un incendio en Elviña, en A Coruña
El fuego se inició en una sartén y saltó a la campana de la cocina de la vivienda afectada, y, aunque uno de los presentes pudo extinguirlo con un extintor, revivió
Dos personas precisaron asistencia médica tras inhalar humo este miércoles en un incendio en la calle Juan Díaz Porlier, en el barrio Elviña de la ciudad de A Coruña. De acuerdo con 112 Galicia, en torno a las 20.00 horas una persona llamó al servicio "para informar de que le ardía la campana de la cocina, que había prendido fuego en la sartén y que le había pasado a la campana". En un primer momento afirmó que había conseguido apagarlo con un extintor, y que, aunque se había ido la luz, "no había nadie afectado".
Sin embargo, después de pasar el aviso a los Bomberos, la misma persona comunicó que el fuego se había reproducido. Los Bomberos acudieron al lugar y pidieron asistencia sanitaria por inhalación de humo para dos personas que se encontraban en la vivienda y presentaban síntomas de intoxicación. Además de avisar al servicio de emergencias, los gestores del 112 pusieron los hechos en conocimiento del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Policía Local y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.