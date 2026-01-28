Sorpresa al presenciar el paseo de un zorro entre Os Rosales y Riazor

Después de la conquista de los jabalíes, las ciudades afrontan la incursión de nuevas especies salvajes que aprovechan momentos calmados y de poca afluencia para darse una vuelta por entornos urbanos. Ha sido el caso de este pequeño zorro avistado por un vecino esta madrugada desde su vehículo cuando circulaba por la rotonda de Os Rosales que conecta con la avenida Gerardo Porto y, poco después, en las inmediaciones del IES Rosalía Mera, en Riazor.

“Algunos dirán que eso tiene algún tipo de significado. Otros teorizarán sobre si llevo bacon en los bolsillos. Sea lo que sea a mí me ha alegrado el madrugón de este miércoles...”, comenta @NoelTurbulencia en sus redes sociales.

Noticias relacionadas

Algunas familias de zorros habían sido localizados en el entorno del monte de San Pedro, donde hubo vecinos que llegaron a documentar su presencia. Y en otra ocasión, durante el confinamiento, un zorro frecuentó la entrada del instituto Monte das Moas.