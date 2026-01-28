El tiempo en A Coruña según la Aemet: más lluvia y alerta naranja en el litoral

Claudia, EmiliaFrancisGorettiIngridJoseph... A las borrascas que en las últimas semanas han azotado A Coruña y el resto de Galicia las llamamos por su nombre porque, al ser de especial impacto, así las bautizan los servicios meteorológicos, que hoy vuelven a tirar del santoral porque ahora llega Kristin, que en las próximas horas se hará notar en las cuatro provincias gallegas con las enésimas alertas meteorológicas de la temporada otoño-invierno. Desaparecen, eso sí, los avisos por lluvia, pero se mantienen las alertas en el mar y por nevadas en zonas del interior.

Hoy en A Coruña la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de alerta naranja en el litoral por fenómenos costeros, con olas de hasta 8 metros y vientos de fuerza 7 que pueden dejar rachas de más de 60 km/h. Volverá a ser una jornada pasada por agua, con chubascos tormentosos --más probables durante la mañana-- y lluvias repartidas a lo largo de todo el día, así que toca sacar el paraguas y el chubasquero. Y también la bufanda y los guantes, porque las temperaturas no remontan: 6 grados de mínima y 14 de máxima.

En el resto de Galicia, hoy la Aemet extiende la alerta naranja por temporal marítimo a toda la costa de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo, y hay aviso amarillo por nieve en zonas de la montaña de Lugo y Ourense y en el sur de la provincia ourensana.

El tiempo que viene en A Coruña

¿Cómo evolucionará el tiempo en A Coruña durante los próximos días?. Pues a la vista de la predicción meteorológica avanzada por la Aemet a una semana vista, por ahora no hay cambios. Las borrascas no cesan y la lluvia no desaparece de momento del mapa del tiempo. La probabilidad de lluvias es muy alta todos los días hasta, como mínimo, el lunes 2 de febrero, incluido, y tanto mañana jueves, día 29, como el viernes 30 de enero se esperan de nuevo chubascos tormentosos, con aparato eléctrico, así que serán jornadas de tiempo desapacible.

El único cambio que notarán los coruñeses será una recuperación de las temperaturas mínimas a partir de mañana. Los termómetros se moverán entre los 10 y los 11 grados de mínima, y entre los 14 y los 15 grados de máxima.

Llegará el fin de semana y enero se despedirá el sábado día 31 con otro día gris y lluvioso. El mes del Carnaval arrancará el domingo, día 1 de febrero, con más de lo mismo: nubosidad muy compacta y alta probabilidad de precipitaciones a cualquier hora. Para el martes, día 2, de nuevo la Aemet dibuja nubes oscuras con lluvia en su mapa del tiempo, así que por ahora las borrascas no abandonan Galicia, que seguirá regada por más frentes lluviosos como los que han acompañado hasta ahora a los coruñeses a lo largo de lo que va de invierno. Más información.