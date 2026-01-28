Una de las últimas incorporaciones de Marineda City abre una nueva tienda en el centro de A Coruña
Menos de dos meses después de la apertura en el centro comercial ya inaugura su segundo local en la ciudad
Tras abrir en Marineda City dentro de la ampliación realizada por el centro comercial en la zona que ocupaba el Corte Inglés, la marca Veritas inaugura este jueves un nuevo local en el centro de A Coruña. Lo hará en un bajo que antiguamente ocupaba una oficina bancaria del Santander en el número 65 de la calle Juan Flórez.
Esta cadena de supermercados es originaria de Cataluña, en la que es su principal área de influencia. La del centro comercial, en la primera semana de diciembre, fue su primera inauguración en Galicia y dos meses después ya se lanza a un nuevo local en la ciudad. Están presentes en ocho comunidades españolas, además de Andorra.
Estos supermercados ecológicos nacieron en 2002, según definen, con el objetivo de hacer accesible a todo el mundo la mejor alimentación posible, ecológica, certificada, sostenible y socialmente justa.
Con motivo de esta inauguración, la cadena ofrecerá un 30% de descuento en productos seleccionados desde el día de la apertura, este jueves 29, hasta el 12 de febrero.
Segunda en el día
Curiosamente, esta inauguración coincidirá en el día con otra esperada apertura de un supermercado en A Coruña. Se trata del Gadis que abrirá en la antigua nave de Caramelo en la calle Gambrinus de Agrela.
- La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
- El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
- Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90