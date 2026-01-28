Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plazas agotadas en los hoteles por el eclipseCampaña para la convivencia entre vecinos y ocio nocturnoDetenido un trabajador por robar en la planta de NostiánNuevo Gadis en AgrelaEl Dépor y el mercado de fichajesBorrasca Kristin
instagramlinkedin

Una de las últimas incorporaciones de Marineda City abre una nueva tienda en el centro de A Coruña

Menos de dos meses después de la apertura en el centro comercial ya inaugura su segundo local en la ciudad

Entrada de la nueva tienda

Entrada de la nueva tienda / LOC

Alberto Rivera

A Coruña

Tras abrir en Marineda City dentro de la ampliación realizada por el centro comercial en la zona que ocupaba el Corte Inglés, la marca Veritas inaugura este jueves un nuevo local en el centro de A Coruña. Lo hará en un bajo que antiguamente ocupaba una oficina bancaria del Santander en el número 65 de la calle Juan Flórez.

Esta cadena de supermercados es originaria de Cataluña, en la que es su principal área de influencia. La del centro comercial, en la primera semana de diciembre, fue su primera inauguración en Galicia y dos meses después ya se lanza a un nuevo local en la ciudad. Están presentes en ocho comunidades españolas, además de Andorra.

Estos supermercados ecológicos nacieron en 2002, según definen, con el objetivo de hacer accesible a todo el mundo la mejor alimentación posible, ecológica, certificada, sostenible y socialmente justa.

Nueva tienda de Veritas en el centro de A Coruña

Nueva tienda de Veritas en el centro de A Coruña / LOC

Con motivo de esta inauguración, la cadena ofrecerá un 30% de descuento en productos seleccionados desde el día de la apertura, este jueves 29, hasta el 12 de febrero.

Noticias relacionadas

Segunda en el día

Curiosamente, esta inauguración coincidirá en el día con otra esperada apertura de un supermercado en A Coruña. Se trata del Gadis que abrirá en la antigua nave de Caramelo en la calle Gambrinus de Agrela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
  2. Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
  3. La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
  4. Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
  5. El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
  6. El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
  7. Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo
  8. Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90

Sorpresa al presenciar el paseo de un zorro entre Os Rosales y Riazor

Sorpresa al presenciar el paseo de un zorro entre Os Rosales y Riazor

A Coruña lanza una campaña para la convivencia entre los vecinos y el ocio nocturno: "Salir por la noche no es ningún pecado"

A Coruña lanza una campaña para la convivencia entre los vecinos y el ocio nocturno: "Salir por la noche no es ningún pecado"

Una de las últimas incorporaciones de Marineda City abre una nueva tienda en el centro de A Coruña

Da positivo en alcoholemia en A Coruña un conductor con el carné suspendido hasta 2051

Da positivo en alcoholemia en A Coruña un conductor con el carné suspendido hasta 2051

De antigua nave de Caramelo a Gadis: el nuevo supermercado de Agrela ya tiene fecha de apertura

De antigua nave de Caramelo a Gadis: el nuevo supermercado de Agrela ya tiene fecha de apertura

Detienen 'in fraganti' a dos hombres mientras robaban el catalizador de una furgoneta en el barrio de Eirís de A Coruña

Detienen 'in fraganti' a dos hombres mientras robaban el catalizador de una furgoneta en el barrio de Eirís de A Coruña

Detenido un trabajador de la planta de Nostián de A Coruña por sustraer materiales para revender

Detenido un trabajador de la planta de Nostián de A Coruña por sustraer materiales para revender

Este histórico local del Agra cierra sus puertas tras 44 años: "Me llevo el cariño de la gente. Eso no se jubila nunca"

Este histórico local del Agra cierra sus puertas tras 44 años: "Me llevo el cariño de la gente. Eso no se jubila nunca"
Tracking Pixel Contents