La unidad de neonatología del Chuac consigue el nuevo certificado de calidad de Aenor

Se trata de uno de los pocos hospitales en España en conseguir el sello que garantiza el cumplimiento de altos estándares en sus procesos asistenciales

Profesionales de la unidad de neonatales del Chuac.

RAC

La unidad de neonatos del Chuac obtiene el nuevo sello de calidad de Aenor, una certificación conforme a la norma ISO 9001:2015, por la atención de los pacientes ingresados en la UCI neonatal, cuidados intermedios y hospitalización general. Se trata de una certificación con extensión al sello internacional IQNET que avala el trabajo realizado por los profesionales de esta unidad, con alrededor de 700 ingresos anuales en sus diferentes áreas: UCI neonatal, cuidados intermedios y cuidados mínimos.

Con la incorporación de la nueva certificación, la Unidad de Neanotología del Chuac se sitúa en el máximo nivel de antención neonatal del país (Q3), lo que se suma a su experiencia como referente autonómico para cardiopatías congénitas críticas, que atiende a pacientes prematuros de cualquier edad gestacional.

La Sociedad Española de Neanotología (SENeo) estipula tanto la obtención como el mantenimiento de la certificación conforme a un modelo normativo de gestión de calidad reconocido a nivel nacional e internacional. La del Chuac se convierte así en uno de los pocos hospitales en España en conseguirla, lo que garantiza el cumplimiento de altos estándares sanitarios de calidad en sus procesos asistenciales.

