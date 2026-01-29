A Coruña ante el eclipse solar de agosto: qué se notará en el cielo, el tiempo y los animales

Galicia se prepara para el eclipse solar total de 2026, el primero que se verá de forma completa desde la península en 121 años. Todos los ojos están puestos sobre el 12 de agosto, día en el que ocurrirá este fenómeno.

Las administraciones ya se preparan para un evento único y buscan coordinar todas las actuaciones relacionadas con un día en el que se esperan miles de desplazamientos. En A Coruña ya se agotan las plazas hoteleras. Este fenómeno fue también el centro de atención de las presentaciones turísticas de Fitur, puesto que la mayoría de entidades turísticas tienen su mirada centrada en ese día que coincide precisamente con uno de los meses de más movimiento de viajeros.

Cuándo será

En la ciudad de A Coruña comenzará a verse el eclipse exactamente a las 19.30:51 horas. A las 20.27:35 horas comenzará el momento en el que el eclipse será total, efecto que durará 1 minuto y 16 segundos, hasta las 20.28:51. El punto máximo del eclipse será a las 20.28:13. A las 21.21:54 la luna dejará de tapar el sol en un fenómeno que no volveremos a ver completo desde la ciudad hasta el 7 de mayo de 2627, aunque sí que habrá otros que veremos parcialmente. Pero, ¿qué pasará durante esos 76 segundos en la ciudad?

Eclipse solar parcial del 20 de marzo 2015 sobre la Torre de Hércules / Carlos Pardellas

Los efectos

El sol se pondrá ese día a las 21.41 horas, por lo que habrá que mirar hacia el oeste, puesto que ya estará en sus minutos finales del día. Lo primero que se irá notando durante ese tiempo es una disminución de la luz en la ciudad. Poco a poco se irá haciendo de noche en un estado de penumbra hasta llegar a la umbra, tal y como se denomina a ese oscurecimiento total. Solo los lugares donde se llega a la umbra serán los que puedan ver el eclipse total. En la provincia coruñesa son un total de 59 concellos. Esto no es una noche completa, pero el paisaje se vuelve raro y apagado, con una sensación parecida al atardecer, aunque esta experiencia depende mucho de la nubosidad y de lo que dure la totalidad en el punto en el que se ve.

Antes y después de llegar a la totalidad del eclipse aparecen diferentes efectos espectaculares. En los últimos segundos antes de la totalidad, la luz del Sol no desaparecerá de forma uniforme, se fragmentará en puntos brillantes porque la luz se cuela por los valles y cráteres del borde lunar. A esto se le unirán otros efectos como el borde de un anillo fino que se verá justo antes de que el sol desaparezca de todo o la corona solar que se ve durante la totalidad, una especie de anillo blanco alrededor de la luna.

En el suelo (mejor sobre una superficie clara) pueden aparecer “ondas” o bandas que ondulan y se desplazan justo antes y después de la totalidad. Se suelen describir como las ondas de luz del fondo de una piscina. Además, las sombras que se producen durante el oscurecimiento y el contraste del paisaje cambian rápidamente.

Qué cambia en el tiempo

Al ser 12 de agosto, en época estival, quizás no sea necesario coger una chaqueta para abrigarse, pero durante el eclipse solar cae la radiación solar y se observará una bajada de la temperatura del aire cerca de la superficie, aunque en ello influirán también las nubes y las condiciones de cada localidad. Los cambios en el termómetro suelen oscilar entre los 2º y los 5ºC, aunque en algunos casos se llegaron a observar hasta 10ºC.

Fases de un eclipse observado en Madras, Oregon el 21 de agosto de 2017 / NASA/Aubrey Gemignani

Al "apagar" ese calentamiento solar de golpe, la capa límite atmosférica tenderá a estabilizarse, lo que puede venir acompañado de cambios en la velocidad o en la dirección de viento, con una sensación de calma similar a la del atardecer.

Cambios en los comportamientos de los animales

Este desconcierto provocado porque se haga antes de noche y después vuelva a iluminarse el cielo también conduce a que los animales demuestren sorpresas en su comportamiento. Todos los organismos que se guían por el sol quedan desconcertados. Las aves nocturnas salen de sus nidos y las diurnas se dispersan en busca del suyo. En el caso de los insectos, los grillos comienzan a cantar y las abejas vuelven a sus panales, mientras que muchos otros cambian su actividad.

También los mamíferos se inquietan en busca de refugio. Sin embargo, en cuanto a los animales domésticos, no es preocupante su actividad. Al ser un momento tan breve, la oscuridad solo causa unos momentos de confusión, por lo que no es de preocupación lo que pueda ocurrir con perros o gatos.

Fundamental la seguridad

Aunque no por muy repetido deja de ser importante, la seguridad a la hora de observar un eclipse es fundamental. Es necesario siempre utilizar gafas o filtros homologados con la norma ISO 12312-2 para poder mirar el eclipse. Sin ellas es peligroso mirar incluso si el sol está tapado.