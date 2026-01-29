A Coruña repite en el puesto 11 de oferta cultural de España y encabeza Galicia

La ciudad repitió en el undécimo puesto de las urbes con mejor oferta cultural en el informe para 2025 del Observatorio de la Cultura, que organiza Fundación Contemporánea, y, según señala el Concello, se consolida por cuarto año consecutivo como la ciudad gallega mejor valorada. Consiguió el 18,5% de los votos de panelistas, y queda delante de las otras ciudades gallegas en los primeros puestos Santiago (puesto 17), Vigo (26) y Pontevedra (35).

El porcentaje de votos mejoró tres puntos en relación a 2024, cuando se había conseguido el 15,5%. En 2023, aunque A Coruña estaba también en el puesto once, recibió solo un 13,1% de apoyos. El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, señala que la ciudad nunca cayó del puesto 15 en el último lustro, y que consolida «su proyección estatal y como capital cultural de Galicia».

Entre los puestos más destacados de la cultura gallega se encuentra, en el séptimo puesto, la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) y sus iniciativas, que en 2024 habían conseguido el cuarto puesto, y en el 16 la película Sirat, del coruñés Oliver Laxe. Pero se cae del listado el teatro Rosalía de Castro, que en 2024 estaba en el séptimo puesto y el (S8) Mostra de Cinema Periférico, que en la edición anterior del Observatorio de la Cultura estaba en el duodécimo lugar del listado gallego.