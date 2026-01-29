A Coruña también sufre la fiebre del oro: "El de 24 quilates subió ocho euros entre ayer y hoy, eso no había pasado nunca en la historia"

El oro ha dejado de ser un adorno de lujo para convertirse en el refugio definitivo ante la incertidumbre económica global, y este fenómeno bursátil se siente con fuerza en las calles de A Coruña. Este fenómeno tiene su traducción directa en los mostradores de los múltiples negocios locales de compra y venta, como El Trébol de Oro. Su dueño, Zanit Pampín, con gran experiencia en el sector, asiste perplejo a una escalada de precios sin precedentes tras tres años de actividad con su propio negocio.

Las cifras hablan por sí solas y el ritmo de crecimiento rompe cualquier previsión: "Desde ayer a hoy subió ocho euros el gramo del oro de 24 quilates, eso no había pasado nunca en la historia", asegura Pampín, todavía sorprendido. Para este empresario originario de Melide, la situación es anómala y señala que desde que abrió su negocio, hace tres años, el valor del metal "casi se ha triplicado". Aunque existen múltiples factores, Pampín reconoce que "esta subida es demasiado brutal y no tiene una explicación clara", aunque apunta a la búsqueda de seguridad: "Los inversores están viendo inestabilidad en los mercados e intentan invertir en cosas seguras".

Dos caras de la misma moneda

En A Coruña, este auge ha dibujado dos perfiles de cliente muy diferenciados, que Pampín nota por la situación geográfica de sus dos locales, uno en Agra do Orzán (Av. Finisterre, 255) y otro en Cuatro Caminos (Ramón y Cajal, 34). En el primero, la tendencia es el empeño, protagonizado a menudo por migrantes o jubilados que utilizan sus joyas como aval para obtener liquidez y sortear la inflación. En el segundo, un perfil de mayor poder adquisitivo que acude a la venta directa. "Hay gente que heredó y no sabe ni lo que tiene", comenta el empresario, que aun así destaca un cambio de tendencia: "Antes informabas tú al público y ahora el público ya viene informado".

Sin embargo, esta fiebre del oro ha traído consigo problemas de logística con la escasez de oro de inversión. Mientras los vecinos venden sus joyas a buen precio, quienes desean comprar lingotes para asegurar sus ahorros se encuentran con un muro: "Están paralizados. Las fundidoras no tienen capacidad de producción para abastecer a todo el público", advierte el dueño de El Trébol de Oro, quien señala que monedas y lingotes se agotan en cuanto llegan a la tienda.

Un fenómeno generalizado

Esta realidad se produce también en grandes cadenas que operan incluso a nivel europeo como Oro Caja. Diana, trabajadora de la tienda de Alcalde Lens, confirma que el interés se disparó a finales del año pasado: "Al hablarse de este tema, la gente se informa, busca en casa y viene a vender". Es difícil no ver este tipo de tiendas en la ciudad y, con una simple búsqueda en Google, aparecen decenas de negocios de este tipo. Zanit Pampín lamenta que el aumento de competencia genera "menor rango de beneficios", aunque el buen trato y la confianza del cliente son claves.

Ante la incertidumbre de si el techo está cerca o si continuará la escalada, la pregunta es obligada: ¿Vender ahora o esperar? Zanit Pampín ofrece un consejo prudente a sus clientes: "Si le tienes cariño y no tienes prisa por venderlo, yo personalmente aguantaría un poco más".