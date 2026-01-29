Cuatro detenidos al caer una banda especializada en robos en boxes de lavado de vehículos en A Coruña

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas de un grupo criminal especializado en robos con fuerza en estaciones de servicio y, en concreto, en los boxes de lavado de vehículos, según informa la Guardia Civil. Los cuatro detenidos formaban una banda que ha sido desmantelada en el marco de la denominada Operación Caxetíns, llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Arteixo con colaboración de otras unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

La banda actuaba en la ciudad de A Coruña y en las localidades de Arteixo, Abegondo y Sada. La operación se inició al detectar las autoridades una sucesión de robos que presentaban un "patrón idéntico" consistente en el "forzamiento de los cajetines de monedas en los boxes de lavado de vehículos", según informa la Guardia Civil. La coordinación entre el Puesto Principal de Arteixo y las unidades de Sada y Abegondo, junto con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, permitió centralizar las pesquisas ante la sospecha de que se trataba de un grupo organizado de carácter itinerante.

"La investigación llevada a cabo permitió a los investigadores detectar un nexo común mediante la utilización en todos los asaltos de un mismo vehículo de color azul oscuro. Este elemento resultó determinante para lograr la identificación plena de cuatro varones con amplios antecedentes delictivos quienes actuaban de forma coordinada para violentar los sistemas de almacenamiento de efectivo", explica la Guardia Civil en una nota informativa.

El operativo para las detenciones se desarrolló de forma escalonada este mes de enero. Comenzó el día 22 al interceptar los agentes a uno de los autoresde los robos mientras circulaba por la autovía A-6. Posteriormente el día 26 de enero los la Guardia Civil localizó y detuvo a otros integrantes del grupo en un inmueble ocupado de la ciudad de A Coruña. La operación culminó esa misma tarde con la detención del último implicado.

Noticias relacionadas

Como resultado de la operación Caxetíns se han esclarecido asaltos en boxes de lavado de gasolineras en A Coruña, Meicende (Arteixo), Abegondo y Sada. El botín total asciende a 900 euros en efectivo mientras que los daños provocados en las instalaciones afectadas superan los 1.900 euros. A los detenidos se les imputan ocho delitos de robo con fuerza en las cosas. Las diligencias policiales junto con los arrestados han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de A Coruña