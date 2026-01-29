Goteo de intervenciones de bomberos relacionadas con el temporal en A Coruña

El temporal ha provocado más de una docena de intervenciones de los bomberos de A Coruña en las últimas horas relacionadas con asistencias técnicas y saneamientos en fachadas de edificios y tejados, así como caídas de árboles, obstáculos y señales a la vía. Desde poco antes de las 17.00 horas se ha registrado un goteo continuo de incidencias, incluso simultáneas, según refleja el informe del 080. Se han producido desprendimientos en edificios de la calle Tabernas (16.53 horas), en la cuesta de A Palloza (16.56), en calle Camariñas (17.05), en calle Vigía (17.22), en avenida Pedro Barrié de la Maza (17.29), el paseo marítimo (17.29 horas), en la calle Cordelería (17.29), en la calle Matadero (17.47), en la calle Santa Teresa (17.56) y en Manuel Murguía (18.11). Figuran, además, intervenciones relacionadas con la retirada de obstáculos en el paseo Alcalde Francisco Vázquez a las 17.38 horas, señales caídas en la calle Manuel Piñeiro (17.22) y ramas de árboles desprendidas en Juan Flórez (16.49).

Este martes está activada la alerta naranja por temporal costero y hay un aviso amarillo por fuertes vientos en tierra que pueden alcanzar rachas de hasta 80 km/h. A partir del viernes, la alerta en el litoral coruñés asciende al máximo nivel, con peligro extraordinario por olas de hasta nueve metros, mientras que se mantiene el aviso amarillo por fuertes vientos.