El Hospital de A Coruña anota un nuevo récord anual de trasplantes: 313 en 2025

A Coruña anota un nuevo máximo anual de trasplantes. El Complexo Hospitalario Universitario (Chuac) de la ciudad llevó a cabo 313 injertos orgánicos en 2025, su mejor cifra desde que inició esas cirugías, en 1981. Son casi el 73% del total gallego (429) y 4 más que en 2024, un año "récord de récords", cuando en los quirófanos de As Xubias se realizaron 309 intervenciones de ese tipo, el máximo registrado hasta el último ejercicio. Es también el cuarto hospital de España con más actividad trasplantadora.

"Gracias a la generosidad de los gallegos y a la profesionalidad de los equipos de nuestro hospital, conseguimos realizar casi un trasplante diario, lo que se traduce en una vida salvada cada día", ha resaltado el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde Remeseiro, durante la presentación de la 'Memoria de Trasplantes 2025', este jueves, en el Hospital Universitario.

Un acto en el que también han participado el coordinador de Trasplantes del Chuac, Fernando Mosteiro Pereira; Alejandro Ávila Álvarez, director asistencial del área sanitaria; el responsable de la sección de Trasplante Renal, el doctor Javier Rodriguez-Rivera; y su homólogo de la sección de Postrasplante Renal, el doctor Constantino Fernández Rivera.

El doctor Mosteiro pormenorizó que, el año pasado, se realizaron en el Chuac 165 trasplantes de riñón (17 de donante vivo), un 12% más que en 2024; 64 de hígado; 51 de pulmón; 26 de corazón y 7 pancreáticos (de gran complejidad) lo que supone, en este último caso, un 75% más que en el ejercicio anterior.

En la rueda de prensa también se remarcó que la tasa de donantes continúa subiendo con un 25% sobre el año anterior, por lo que la cifra se sitúa en 92,7 donantes por cada millón de habitantes.

Noticias relacionadas

*NOTICIA EN AMPLIACIÓN