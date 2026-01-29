Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 28 de enero

Conciertos, comedia, conferencias, cine... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

Eladio Carrión. |

Eladio Carrión. | / EFE

RAC

Noche de humor y música con Almas de Cántaro

22.00 horas | Una mezcla perfecta de humor y música. Monologuistas y músicos en directo suben al escenario como si fuera la última vez. La apertura de puertas será a las 21.30 horas.

Sala Garufa

Presentación del documental ‘360 curvas’

20.30 horas | 360 curvas es el nombre del documental y la distancia entre A Fonsagrada y Lugo. Una obra que habla sobre la Galicia vaciada a través de la historia de la localidad lucense.

Filmoteca de Galicia

Música militar en el Palacio de Capitanía

19.00 horas | La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrecerá un concierto para conmemorar el 217 aniversario de la Batalla de Elviña.

Palacio de Capitanía

Conferencia sobre el Entroido en Galicia

20.00 horas | El arqueólogo e historiador Felipe Senén dará una conferencia titulada O Entroido en Galicia. En ella abordará la historia de esta conocida festividad.

Portas Ártabras

Concierto de Eladio Carrión en el Coliseum

21.00 horas | Eladio Carrión regresa a España con su esperada gira Don Kbrn Tour, un espectáculo único donde sonarán sus mayores éxitos y sus nuevos himnos.

Coliseum

Una actuación íntima en un conocido bar

21.00 horas | Arranca un ciclo que organiza el bar coruñés con tres artistas locales. El primero en actuar será César de Centi. Aforo limitado a 25 personas.

O Penique

