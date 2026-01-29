Hugo Torreiro, cantante coruñés: "Escribir esta canción me ayudó a superar el dolor por la muerte de mi abuelo"

El artista de A Coruña convierte el duelo por la pérdida de su abuelo en la canción más emocional de su carrera, una despedida en forma de agradecimiento que ya ha conectado con el público.

Acaba de lanzar una canción con mucha carga emocional. ¿Cómo está viviendo estos días?

Muy bien. El proceso de escribirla y hacer el vídeo fue como una curación para mí. Me ayudó a superar el dolor y la pérdida. Ahora lanzarla es un homenaje y lo disfruto porque ese proceso ya me fue curando poco a poco. Al final es un homenaje a mi abuelo, que fue una persona fundamental para mí. Sigo cogiendo sus consejos y utilizándolos en cada situación de la vida. Se llama así porque él siempre intentó ayudar a la gente que estaba descarrilada. Yo era un estudiante pésimo y siempre estuvo ahí para intentar llevarme por buen camino. Como yo, hubo muchos más chavales, porque se dedicaba a la docencia. Por eso era el “capitán de las causas perdidas”, porque siempre estuvo para la gente que más difícil lo tenía.

¿Usted se sentía una de esas causas perdidas?

En la adolescencia sí. Era un chaval al que los estudios no le iban muy bien y me portaba regular. Creo que tenía buen fondo, pero era un poco trasto. Yo ya le había escrito una canción en vida, cuando tenía 17 o 18 años. Después pasé una época en la que no sacaba nada y él siempre me decía que tenía que hacer canciones nuevas, que ya tenía muy escuchadas las viejas. Cuando falleció coincidió ese momento y sentí que tenía que hacer una canción para él, como diciéndole que seguía haciendo canciones y que esta era especial para él.

¿Es una despedida?

Bueno... para mí fue un proceso muy duro. Escribirla cerró esa herida del dolor y de pérdida que tenía y me ayudó a aceptar que físicamente ya no está. No es una despedida para olvidar. Es una despedida que cierra la herida, pero él sigue presente. La canción va a ser siempre un recuerdo de lo que significaba para mí.

¿Considera que es su canción más emocional?

Sí, la que más sin duda. Ahora mismo no puedo poner el vídeo y escucharla sin echarme a llorar. La gente que la escuchó durante el proceso me transmitió que le llegaba al alma. Yo buscaba hacer un homenaje a mi abuelo, pero también que cualquiera pudiera sentir que habla de su propio referente. Mucha gente me dice que le recuerda a sus padres, a sus abuelos o a amigos muy importantes en su vida. Yo hago la canción pensando en mi abuelo, pero luego se convierte en algo donde mucha gente se siente protagonista. Eso para mí es lo más especial.

Suele escribir desde la emoción, pero ¿esta tiene algo distinto?

Necesito escribir sobre verdades y sobre cosas que pasan, pero no todas las canciones llegan igual. Esta tiene un toque especial, un punto más profundo. Siento que tiene algo que no tiene el resto. Quería que cada elemento transmitiera esa pérdida, ese dolor y también ese cariño, que es lo más fundamental. Es una despedida en forma de agradecimiento. Me duele que no esté, pero le agradezco todo lo que dejó en mí y en tanta gente. Estos días también compartí la canción solo con piano y para mí así es todavía más impactante.

Después de este lanzamiento, ¿qué le espera?

Disfruto mucho del momento y del feedback que me llega, pero ya pienso en hacer más cosas. Tengo varias canciones escritas y con producción. En un mes o así sacaré alguna más. También tengo un proyecto con Carlos Bau con el que hacemos un homenaje al pop español. Llevamos casi ocho años y cientos de conciertos.

¿Le apetece llevar 'Capitán de las causas perdidas' a un escenario?

La verdad es que sí. Hace tiempo que no hago gira de canciones propias. Son conciertos muy profundos y me gusta hacerlos en auditorios o lugares recogidos, donde la gente vaya a escuchar. Este año creo que será el momento de preparar otra pequeña gira y presentar esta canción en directo después de tanto tiempo.